London (ots/PRNewswire) – BE OPEN, ein von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründeter kreativer Thinktank, hat die Gewinnerin von #BEOPENeyes, ein kreativer offener Aufruf in allen sozialen Medien, bekanntgegeben. BE OPEN hat Teilnehmer in offenen Aufrufen dazu aufgefordert, ihre Vision auf möglichst anschauliche Art und Weise zu präsentieren. Damit möchte der Thinktank innovative Ansätze finden und neue kreative Verbindungen zwischen Menschen überall auf der Welt knüpfen. BE OPEN ist der Ansicht, dass die Fähigkeit zu kreativer Innovation nicht auf die Kunst- und Designbranche beschränkt ist. Die Reihe von Online-Wettbewerben richtet sich an kreative Denker auf der ganzen Welt, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltag finden und sie mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umsetzen können. #BEOPENeyes ist der neuste Wettbewerb, der die grenzenlosen Bedeutungen erkunden möchte, die ein Blick hat. Seit Jahrhunderten glauben die Menschen, dass die Augen weit mehr sind als ein sensorisches Tor, nämlich eine direkte Verbindung zur Seele. Die Symbolik der Augen lässt sich an Darstellungen unter anderem in Tempeln, in Kunstwerken, an Handwerksstücken und Tattoos über Jahrtausende hinweg zurückverfolgen. Als wahrscheinlich das symbolischste aller Sinnesorgane können die Augen Allwissenheit, Ehrlichkeit, Intelligenz, Erleuchtung, Wahrheit und vieles mehr darstellen. Man könnte sagen, mit diesem offenen Aufruf sah BE OPEN die Augen und durch die Augen von Menschen aus der ganzen Welt. Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass Rossella Magni @larossella_ig (https://www.instagram.com/larossella_ig/) als die Gewinnerin ausgewählt wurde, und ihr außergewöhnlicher Beitrag hat ihr den Preis von 300 EUR eingebracht. Wir möchten noch einmal allen Kreativen auf der ganzen Welt, die an unserem Wettbewerb teilgenommen haben, danken und gratulieren. BE OPEN (http://beopenfuture.com/) ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Thinktank, dessen Mission es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Die kulturelle und gesellschaftliche Initiative wurde von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet. BE OPEN hat sich zum Ziel gesetzt, kreatives Denken durch ein System aus Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Master-Classes und kulturellen Events nutzbar zu machen. (Foto: https://mma.prnewswire.com/media/840926/Winner_Eyes.jpg) Pressekontakt: BE OPEN Communications & Press office: Lilia Valieva T.: +7-495-937-2362 press@beopenfuture. Original-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell

