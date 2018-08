Tiflis, Georgien (ots/PRNewswire) – „Trusted Diploma“ ermöglicht Studenten, validierte Zeugnisse zu speichern und darauf zuzugreifen Die Blockchain entwickelt sich weiter über Fintech hinaus und hilft durch einen sicheren und transparenten Stack auch anderen Branchen. Eine einzigartige Kooperation von Emercoin und der BTU bietet jetzt für den Ausbildungssektor überprüfbare Diplome in einer verschlüsselten und sicheren App an. Unternehmen können beim Einstellungsprozess von Absolventen jetzt endlich auf die Echtheit von Zeugnissen vertrauen. Die Kooperation von Emercoin (https://emercoin.com/en?utm_campaign=EN_CISION_TD&utm_source=CISION) und der BTU (https://btu.ge/en) (Tbilisi Business and Technology University) nimmt sich eines komplexen sozialen Problems von Industrie- und Entwicklungsländern an: Bei der Einstellung von Absolventen können Unternehmen den online verfügbaren Zeugnisse nicht vollständig vertrauen, da diese zunehmend als unzuverlässige Nachweise gelten. Um gegen Manipulation im Ausbildungssektor anzugehen, hat Emercoin die Plattform „Trusted Diploma (https://www.trusted-diploma.com/?utm_ campaign=EN_CISION_TD&utm_source=CISION)“ (Vertrauenswürdiges Diplom) geschaffen. Mithilfe der Plattform können Ausbildungsstätten, Unternehmen und Absolventen Exaktheit und Authentizität von online gestellten Ausbildungszeugnissen überprüfen, und überprüfbare Diplome und andere Zeugnisse in einer verschlüsselten und sicheren App teilen. „Wir bitten alle, sich unseren Bemühungen anzuschließen. Dies wird professionelle Dienstleistungen verbessern und Menschen vor gefährlichem Betrug in den Bereichen Gesundheit, Recht, Immobilien und anderen Branchen schützen“, so Kostiantyn Bigus, MP von Emercoin. „Ebenso wie mit dem kleinen „Haken“ bei Twitter- und Facebook-Profilen könnten Unternehmen wie LinkedIn oder Indeed.com unsere Plattform nutzen, um die auf den Profilen präsentierten Daten zu validieren. So wird sichergestellt, dass die Daten fälschungssicher und korrekt sind“, meinte der Emercoin-Berater und Risikokapitalanleger Bill Tai. Durch sichere, verteilte Blockchain-Dienste hat das Unternehmen eine flexible, nutzerfreundliche und allgemein verfügbare technologische Lösung entwickelt. Trusted Diploma wird an der Business and Technology University bereits eingesetzt. Die Universität wurde 2016 im Silicon Valley Tiflis eröffnet und bietet ihren Studenten neue Lernansätze. „Wir freuen uns sehr, bei diesem wichtigen Projekt mit dem innovativen Emercoin-Team zusammenzuarbeiten. Die „Trusted Diploma“-Plattform wird unserer Universität helfen, eine sichere und nicht veränderbare Zeugnis-Datenbank aufzubauen, die unseren Absolventen hilft, erfolgreich in ihre Karriere zu starten“, sagte Mikheil Batiashvili, Rektor der BTU und Minister für Erziehung, Wissenschaft, Kultur und Sport in Georgien. Informationen zu Emercoin (http://www.emercoin.com/?utm_campaign=E N_CISION_TD&utm_source=CISION) Emercoin ist ein junges marktführendes Unternehmen für sichere verteilte Blockchain-Geschäftsservices. Die Blockchain-Technologie bietet eine ganzheitliche Sicht der Dinge, die sowohl auf Probleme der echten als auch der virtuellen Welt angewendet werden kann. https://www.dropbox.com/s/3pxvmqmjt8yu2ie/Bill_Tai-Mikheil_Batiash vili.jpeg?dl=0 Pressekontakt: Ilya Dem pr@emercoin.com +1-650-918-5899 Original-Content von: Emercoin, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de