New York (ots/PRNewswire) – Die Lichtshow beginnt um Mitternacht des Samstag, 11. April Das Empire State Building (ESB) und iHeartMedia haben heute eine Wochenend-Atempause für New York angekündigt – eine Rock’n’Roll-Musik-/Licht-Show um Mitternacht mit „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)“ und „A Day in the Life“ der Beatles, die am Samstag, 11. April/Sonntag, 12. April um Mitternacht Premiere hat. Q104.3, die New Yorker Station für klassischen Rock von iHeartMedia (auch verfügbar auf der iHeartRadio-App) wird die Titel live übertragen, während die weltberühmte Beleuchtung des ESB eine brandneue Show des hauseigenen Lichtkünstlers Marc Brickman zeigt. Das ESB und iHeartMedia werden diese speziellen Mitternachtsshows so lange fortsetzen, wie die Auflage, zuhause zu bleiben, in Kraft ist. „Viele Menschen brauchen derzeit einfach eine Atempause und eine Chance, laut zu singen und den Stress dieser Wochen für kurze Zeit abzuschütteln. Wir möchten alle, die zuhause sind, die Ersthelfer und Menschen auf der ganzen Welt dazu ermutigen, nach draußen zu blicken und sich einen Moment der Freude zu können“, sagte Anthony E. Malkin, Vorsitzender und CEO des ESRT. „In Momenten wie diesen ist es wichtig, dass die Einwohner von New York weiter zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen und ermutigen“, sagte Tom Poleman, Chief Programming Officer von iHeartMedia. „Wir möchten an diesem Wochenende gerne unseren Beitrag für unsere widerstandsfähige Stadt leisten und tun uns deswegen erneut mit dem berühmtesten Gebäude von New York zusammen, um eine synchronisierte Musik-/Licht-Show zu liefern, diesmal auf unserer New Yorker Station für klassischen Rock, Q104.3.“ Neben dieser neuen Lichtshow wird das ESB sein nächtliches Programm fortsetzen: – Der Herzschlag von New York City in Solidarität und Unterstützung der mehr als einer Million Menschen in 180 Ländern, die von COVID-19 betroffen sind. – Das stündliche Funkeln in den Farben der Ersthelfer , um den Notfallhelfern im Einsatz Respekt zu zollen. Zu den Farben gehören Gelb, Blau, Rot, Weiß, Grün und Grau für die Dienstleiter, Polizisten, Gefängsnisbeamten, Feuerwehrleute, Sanitäter und Militärs, die sich für uns alle mit ihrem Leben einsetzen. – Die nächtliche Musik-/Licht-Show mit Alicia Keys‘ Empire State of Mind um 21:00 Uhr in Partnerschaft mit iHeartMedia und Z100. Jede Nacht leitet Elvis Duran die Lichtshow LIVE ein, indem er einen der Helfer im Einsatz benennt und ehrt. Nehmen Sie an der Unterhaltung teil: Veröffentlichen Sie ein Video in den sozialen Netzwerken unter #EmpireStateBuilding und #iHeartNewYork – 5 Minuten der Dunkelheit direkt nach der Show um 21:00 Uhr erfolgen zu Ehren aller, die ihr Leben in der globalen Pandemie verloren haben und aller Trauernder. Die Shows werden zudem per Videostream über Earthcam übertragen, unter https://www.esbnyc.com/earthcam-empire-state-building (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2774127-1&h=3496683263&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Den%26o%3D2774127-1%26h%3D647412917%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esbnyc.c om%252Fearthcam-empire-state-building%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esbnyc.com%2 52Fearthcam-empire-state-building&a=https%3A%2F%2Fwww.esbnyc.com%2Fearthcam-empi re-state-building) , Facebook.com/Q1043 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=277 4127-1&h=376696724&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3 D2774127-1%26h%3D2941763464%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect-us.mimecast.com%25 2Fs%252FUd0NC680YKsV0WqLspT4-L%253Fdomain%253Dfacebook.com%26a%3DFacebook.com%25 2FQ1043&a=Facebook.com%2FQ1043) und unter Facebook.com/EmpireStateBuilding (http s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2774127-1&h=356562213&u=https%3A%2F%2Fwww.facebo ok.com%2FEmpireStateBuilding&a=Facebook.com%2FEmpireStateBuilding) . Informationen zum Empire State Building Das Empire State Building ragt vom Fundament zur Antennenspitze 443 Meter über Midtown Manhattan auf, ist im Besitz von Empire State Realty Trust Inc., und gilt als „bekanntestes Gebäude der Welt“. Durch Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter diverser Branchen aus der ganzen Welt gewinnen. Das Empire State Building wurde in einer Studie von Uber als weltweit beliebtestes Reiseziel benannt und in einer Umfrage des American Institute of Architects als Lieblingsgebäude Amerikas. Weitere Informationen über das Empire State Building erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l =de&o=2774127-1&h=2588992654&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l% 3Den%26o%3D2774127-1%26h%3D3001418883%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.empirestatebu ilding.com%252F%26a%3Dwww.empirestatebuilding.com&a=www.empirestatebuilding.com , https://www.facebook.com/EmpireStateBuilding (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d e&o=2774127-1&h=2558165704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D en%26o%3D2774127-1%26h%3D2478701325%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%25 2Fempirestatebuilding%26a%3Dwww.facebook.com%252Fempirestatebuilding&a=https%3A% 2F%2Fwww.facebook.com%2FEmpireStateBuilding) , https://twitter.com/empirestatebldg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2774127 -1&h=3080925151&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D27 74127-1%26h%3D3747359184%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fempirestatebl dg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fempirestatebldg&a=https%3A%2F%2Ftwi tter.com%2Fempirestatebldg) , www.instagram.com/empirestatebldg (https://c212.ne t/c/link/?t=0&l=de&o=2774127-1&h=1210877251&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink% 2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2774127-1%26h%3D1173063843%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fww w.instagram.com%252Fempirestatebldg%26a%3Dwww.instagram.com%252Fempirestatebldg& a=www.instagram.com%2Fempirestatebldg) , http://weibo.com/empirestatebuilding (h ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2774127-1&h=3708417917&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2774127-1%26h%3D850904681%26u%3Dhttp%253 A%252F%252Fweibo.com%252Fempirestatebuilding%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fweibo.com% 252Fempirestatebuilding&a=http%3A%2F%2Fweibo.com%2Fempirestatebuilding) , www.youtube.com/esbnyc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2774127-1&h=16474531 96&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2774127-1%26h%3 D1323144638%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fesbnyc%26a%3Dwww.youtub e.com%252Fesbnyc&a=www.youtube.com%2Fesbnyc) , https://www.tiktok.com/@empirestatebldg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=277 4127-1&h=646835759&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3 D2774127-1%26h%3D3230428363%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tiktok.com%252F%2540em pirestatebldg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tiktok.com%252F%2540empirestatebldg& a=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40empirestatebldg) und www.pinterest.com/empirestatebldg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2774127-1 &h=1235547601&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2774 127-1%26h%3D1299920731%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pinterest.com%252Fempirestat ebldg%26a%3Dwww.pinterest.com%252Fempirestatebldg&a=www.pinterest.com%2Fempirest atebldg) . Informationen zum Empire State Realty Trust Der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York, darunter auch das Empire State Building – das bekannteste Gebäude der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New York verfügt über ein Portfolio aus Büro- und Einzelhandelsimmobilien, das sich über eine Gesamtmietfläche von 938.000 Quadratmetern erstreckt (Stand: 31. Dezember 2019). Dazu gehören 873.000 Quadratmeter Mietfläche in 14 Bürogebäuden, davon 9 in Manhattan, 3 in Fairfield County (Connecticut) und 2 in Westchester County (New York) sowie rund 65.000 vermietbare Quadratmeter im Bereich Einzelhandel. Informationen zu iHeartMedia New York iHeartMedia New York besitzt und betreibt die Stationen WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM und WOR-AM. iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) ist das Top-Audiounternehmen in den USA und erreicht jeden Monat neun von zehn Amerikanern. Mit einer Viertelmilliarde Hörern monatlich hat es die größte Reichweite aller Medienunternehmen in den USA. Die führende Position des Unternehmens im Bereich Audio reicht über mehrere Plattformen, darunter mehr als 850 Live-Sender auf über 150 Märkten; Digitalradio mittels des iHeartRadio-Digitaldienstes, der auf über 250 Plattformen und 2.000 Geräten verfügbar ist; durch seine Influencer im Äther; soziale Netzwerke; bekannte Live-Musikveranstaltungen unter den Marken; und Podcasts als Nr. 1 der kommerziellen Podcast-Publisher. iHeartMedia ist in der Audiobranche mit seinem Produkt SmartAudio, das Daten seines enormen Kundenstammes verwendet, zudem in den Bereichen Analytik, Targeting und Zuschreibung für seine Marketingpartner führend. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter https://c 212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2774127-1&h=3469383823&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2 Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2774127-1%26h%3D3009547960%26u%3Dhttps%253A%252F %252Fiheartmedia.com%252F%26a%3DiHeartMedia.com&a=iHeartMedia.com . 