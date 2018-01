Hamburg (ots) – moebel.de geht lokal: Seit Januar 2018 können Verbraucher auf moebel.de auch Produkte in ihrer Nähe finden. Das neue Konzept LoPro Multi macht dies möglich. Verbraucher, die sich über Produkte online nur informieren möchten, finden gleich das Ladengeschäft, wo sie das Produkt live erleben können. ROPO-Effekt – Research Online Purchase Offline – ist das Stichwort. ROPO-Effekt: Vorteile/Nutzen für die Kunden Viele Möbelkäufer suchen online nach dem passenden Produkt, wollen aber das Einkaufserlebnis im Ladengeschäft genießen, das Material fühlen, Probesitzen oder Probeliegen, sprich, das ganze Produkt live erleben. Online finden Kaufinteressierte die entsprechende Auswahl, während der lokale Handel für die nötige Produkt- und Vertrauenskompetenz sorgt. User können diesem Verhaltensmuster nun auch bei moebel.de frönen. In der Produktsuche sind lokal verfügbare Produkte nämlich ab sofort mit einem Hinweis gekennzeichnet – und das sogar basierend auf dem Standort des Kundens. Damit ist moebel.de nicht nur die erste Adresse, um Möbel online zu kaufen, sondern bietet jetzt auch das live Möbel-Erlebnis vor Ort. Wie das genau geht, erfährt der User auf einer dafür erstellten Landingpage zu dem Thema: https://www.moebel.de/ratgeber/lopro-lokale-produkte-finden Als Gold-Partner im Händlerverzeichnis können Händler alle Informationen zu ihren Filialen angeben: ihr Logo, ihre Sortimente, Bilder oder Prospekte. Arne Stock, Vorstand von moebel.de, fasst den Vorteil für alle User so zusammen: „Nun kann der Verbraucher seine Produkte nicht nur online entdecken, sondern auch Live bei seinem Händler um die Ecke erleben.“ Über moebel.de: Die erste Adresse fürs Einrichten: Als Deutschlands größtes Möbel- und Einrichtungsportal bündelt moebel.de Produkte verschiedenster Anbieter, Marken und Onlineshops und präsentiert dieses Sortiment auf der eigenen Internetplattform. Rund 4 Millionen Besucher lassen sich jeden Monat schnell, einfach und effektiv zum Lieblingsmöbel führen. Pressekontakt: presse@moebel.de moebel.de Einrichten & Wohnen AG Gertrudenstraße 3 20095 Hamburg www.moebel.de Link: https://www.moebel.de/presse Original-Content von: moebel.de Einrichten & Wohnen AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de