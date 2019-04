Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) – Epsilon, ein privater, internationaler Kommunikationsdienstleister kündigte heute seinen ersten Global-Fabric-Workshop im Jahr 2019 an, der in Frankfurt, Deutschland stattfinden wird. Bei Global Fabric handelt es sich um den Vorzeigeworkshop von Epsilon, an dem sowohl wichtige Führungskräfte, als auch Top-Branchenführer aus der IKT-Branche teilnehmen. Der Workshop konzentriert sich u. a. auf die Themen Software-Defined-Networking (SDN), globale Vernetzung und die Veränderung der Marktbedingungen. Was Sie auf dem Global Fabric in Frankfurt erwartet: – Colin Whitbread, Managing Director, Service & Operations bei Epsilon, wird die Abhängigkeiten zwischen Netzwerkflexibilität und Kundenerfahrung erläutern und außerdem darüber sprechen, wie Anbieter leistungsstarke und doch maßgeschneiderte Netzwerklösungen schaffen können, um für langfristigen Erfolg zu sorgen. – Mark Daley, Director, Digital Strategy bei Epsilon, wird ausführen wie On-demand-Verbindungen die Rolle von Anbietern auf dem europäischen Markt verändern und welche Auswirkungen SDN auf das Netzwerkmodell hat. – Dr. Thomas King, CTO bei DE-CIX, wird darüber sprechen, wie die Internetbörse ihr Ökosytem erweitert und welchen Wert das Peering an einem aufstrebenden Knotenpunkt wie Frankfurt ist. Des Weiteren wird er die Vorteile von Remote Peering beleuchten und erläutern, wie es zu einer essentiellen Wachstumsstrategie wurde. – SDN-Plattform-Ausstellung Infiny by Epsilon (https://www.epsilontel .com/products-and-services/infiny-by-epsilon/) ist eine SDN-Plattform, die Unternehmen und Anbietern eine Reihe von leistungsfähigen Verbindungs- und Kommunikationsdienstleistungen mit nur einem Knopfdruck bietet. – Podiumsdiskussion über das Ergreifen neuer Chancen auf einem gestörten Markt. In diesem Termin werden die wichtigsten technologischen und wirtschaftlichen Faktoren für den Wandel in Europa beleuchtet und diskutiert, was man aktuell und zukünftig benötigen wird, um erfolgreich zu sein. Moderiert von Kai Schmidt, VP International Telehouse Management & Sub Sea Cable bei Deutsche Telekom, mit leitenden Angestellten von Dialogic, DE-CIX, NewTelco Gmbh, Riedel und Sify. Das gesamte Programm findet in englischer Sprache statt. Wann: Donnerstag, 16. Mai, 14:30 Uhr Wo: InterContinental Frankfurt, Salon Silhouette, 21. Etage Wilhelm-Leuschner-Strasse 43, 60329 Frankfurt Am Main, Deutschland Kostenlose Plätze limitiert verfügbar. Um sich einen Platz zu sichern, schreiben Sie bitte an Global Fabric Frankfurt (https://events.epsilontel.com/2019-global-fabric-frankfurt/). Informationen zu Epsilon Epsilon ist ein cloud-zentrierter internationaler Anbieter von Verbindungs- und Kommunikationsnetzwerkdienstleistungen und verbindet 100 Datenzentren auf 26 Märkten. Die SDN-Plattform des Unternehmens, Infiny by Epsilon, kombiniert On-demand-Verbindungen, ein webbasiertes Portal und APIs, um Partner mit simplen und effizienten Lösungen zu unterstützen. Sämtliche Dienstleistungen von Epsilon werden durch ein hyperskalierbares Rückgrat auf Betreiberniveau gestützt, durch das die weltweiten Knotenpunkte für Kommunikation und Technologie miteinander verbunden werden. Epsilon hat seinen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in London, New York, Dubai und Sofia. Weitere Informationen finden Sie unter www.epsilontel.com. Pressekontakt: Sherman Peh sherman.peh@epsilontel.com +65-6813-4905 Original-Content von: Epsilon, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de