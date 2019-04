Dubai, Vae (ots/PRNewswire) – Emaar Hospitality Group, die Hospitality- und Leisure-Sparte von Emaar Properties PJSC (Entwickler des Burj Khalifa, der Dubai Mall und weiterer Touristenattraktionen), hat für den Sommer spezielle Übernachtungspakete für Dubaireisende angekündigt. In den Address Hotels + Resorts der Premium-Luxusklasse und den Vida Hotels and Resorts für einen anspruchsvollen Lifestyle kommen die Gäste in den Genuss von bis zu drei kostenlosen Übernachtungen. Auch Rove Hotels, die gemeinsam von Emaar Properties und Meraas entwickelte Hotelmarke des mittleren Segments, bietet spezielle Sommertarife. Gäste, die an Emaars kostenlosem Treueprogramm U By Emaar teilnehmen, können sich über unschlagbare Deals freuen, beispielsweise zwei Übernachtungen bezahlen und drei bleiben, vier Übernachtungen bezahlen und sechs bleiben oder sechs Übernachtungen bezahlen und neun bleiben. Zur Auswahl stehen das preisgekrönte Address Downtown und das City-Lifestyle-Resort Address Boulevard oder auch Address Dubai Mall mit direkter Anbindung an die Dubai Mall. Wen es ans Wasser zieht, wird sich im Address Dubai Marina sofort wohlfühlen, während Golffans im Address Montgomerie absteigen können. Das Palace Downtown ist die perfekte Adresse, wenn man ein Luxus-Resort im arabesken Stil bevorzugt. Vida Downtown, ein speziell auf Design ausgerichtetes Lifestyle-Boutique-Hotel, bietet seinen Gästen Stil und Komfort. Das Manzil Downtown glänzt durch authentische Designs, perfekt ergänzt durch authentische arabische Gastlichkeit. Beide Hotels befinden sich im Stadtzentrum von Dubai, nicht weit von Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera und Dubai Fountain. Rove Hotels bietet Basistarife ab 99 AED zzgl. Steuern pro Übernachtung. Die Tarife gelten für alle Hotels in zentraler Stadtlage. Spezielle Sommerangebote gibt es auch für das bald eröffnende Address Fountain Views und Address Sky Views mit der atemberaubenden Sky Bridge. Übernachtungen können ebenfalls im Vida The Hills und Vida Harbour Point gebucht werden, die ebenfalls bald eröffnen. Chris Newman, Chief Operating Officer der Emaar Hospitality Group, sagte: „Unsere Sommerpakete richten sich an Familien und Freunde mit den besten Übernachtungsangeboten in zentraler Stadtlage. Touristen aus aller Welt und auch Bürger der VAE können hier ein unvergleichliches Lifestyle-Erlebnis genießen.“ Die Sommerangebote gelten für Übernachtungen zwischen dem 4. Mai und dem 28. September 2019. Zur Buchung besuchen Sie addresshotels.com, vidahotels.com oder rovehotels.com. Pressekontakt: Kelly Home ASDA’A BCW +9714-4507-600 kelly.home@bcw-global.com Foto: https://mma.prnewswire.com/media/873919/Address_Dubai_Mall_Emaar.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/873920/Address_Dubai_Marina_Em aar.jpg Original-Content von: Emaar Hospitality Group, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de