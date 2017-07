Eröffnung Geschäftsstelle Krebsgesellschaft in Lübeck

Eröffnung einer Geschäftsstelle der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft in Lübeck · Dank der erfolgreichen Premiere der Benefizveranstaltung Lauf ins Leben in Bad Schwartau im vergangenen Jahr, können wir in diesem Jahr eine Geschäftsstelle der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft in Lübeck eröffnen. Damit erweitern wir unser Angebot und sind nun auch für die Krebsbetroffenen und Angehörigen in der Region Lübeck besser erreichbar.Wir möchten Sie ganz herzlich zur Eröffnung unserer Lübecker Geschäftsstelle einladen am Mittwoch, 12.07.2017, um 15.00 Uhr,Paul-Ehrlich-Str. 9a,in Lübeck.

Es stehen Ihnen folgendeGesprächspartnerzur Verfügung:

·Prof. Dr. med. Frank Gieseler, Vorsitzender der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V.

·Prof. Dr. Axel Merseburger, Vorstandsmitglied der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V.

·PD Dr. Sebastian Fetscher, Vorstandsmitglied der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V.

·Harriet Heise, Schirmherrin der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V.

·Katharina Papke – Geschäftsführerin der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V.

·Veronika Dörre – Mitarbeiterin der Lübecker Geschäftsstelle

……………………………………………………………………

Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V.

Paul-Ehrlich-Straße 9a, 23562 Lübeck

Tel. 0451/48918169 Mobil: 0176/50009105

doerre@krebsgesellschaft-sh.de

www.krebsgesellschaft-sh.de

Spendenkonten:

Deutsche Bank AG Kiel; IBAN : DE19210700200035330000

Förde Sparkasse; IBAN: DE07210501700094184900

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße Empfänger sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.