Chongqing, China (ots/PRNewswire) – Die erste Smart China Expo (SCE) wird am 23. August in Chongqing veranstaltet und es werden 436 renommierte Teilnehmer aus dem In- und Ausland aus verschiedenen Kreisen erwartet. Dazu zählen 23 Akademiemitglieder der führenden beiden Akademien des Landes, 125 Führungskräfte von bekannten einheimischen Unternehmen sowie 142 Gäste aus 28 Ländern und Regionen. Im Fokus der SCE stehen Wissenschaft und Technologie, Beteiligung und Interaktivität im Rahmen einer umfangreichen Ausstellung, bei der unter anderem eine Ausstellung von großen Unternehmen, eine Innovationsausstellung, eine besondere Themenausstellung sowie ein Platz unter dem Motto „smarte Erfahrung“ geboten werden, wo Besucher die neuesten Technologien und Produkte für das smarte Leben ausprobieren können. Die gesamte Ausstellungsfläche wird 186,000 Quadratmeter umfassen. Viele Länder und Regionen, beispielsweise das Vereinigte Königreich, Singapur und die Niederlande, haben ihre Teilnahme an der Veranstaltung bislang bestätigt. Als Ehrengäste werden Singapur und Südkorea gemeinsam hochkarätige Veranstaltungsgipfel sowie Veröffentlichungen von Partneraktivitäten und Förderaktionen organisieren. Das Ereignis hat auch die Beteiligung von staatlichen und lokalen Regierungsbehörden angeregt, unter anderem das Ministerium für Wasserressourcen, das Ministerium für zivile Angelegenheiten, das Ministerium für Wissenschaft und Technologie, die staatliche Behörde für Kulturerbe, Hongkong, Macao, Guizhou, Shaanxi, Guangxi und Sichuan. Gleichzeitig werden auch führende global tätige Unternehmen wie Microsoft, Intel, Qualcomm, Google, Huawei, Alibaba und Tencent die Veranstaltung besuchen. Während der Ausstellung wird Chongqing als Gastgeberin mehrerer herausragender Foren und Konferenzen mit staatlichen Regierungsbehörden, Verbänden und Forschungsinstituten fungieren, zu denen zwei Hauptkonferenzen über die digitale Wirtschaft und Smart-Life-Innovationen mit internationalen Partnerstädten gehören. Ferner wird es ein Forum geben, um den Aufbau von Unternehmenspartnerschaften in der digitalen Wirtschaft zwischen Chongqing und Singapur zu fördern, sowie weitere hochkarätige Foren zu den Themenfeldern intelligente Fertigung, Halbleiterindustrie, 5G und zukünftige Netzwerke, industrielles Internet, Informationssicherheit in der intelligenten Ära, künstliche Intelligenz und intelligente Super-Kalkulation. Alibaba, Tencent und Huawei werden daneben bei der Konferenz sieben Fachveranstaltungen über Cloud-Computing und weitere Themen abhalten. Darüber hinaus wird das Event fünf Wettbewerbe bieten, zu denen die i-VISTA-Challenge für autonomes Fahren, der internationale Drohnenflug-Grand-Prix, der Wettbewerb für globale „Internet+“-Innovation und Unternehmergeist, der Chongqing-Wettbewerb für Applikationen für offene Dateninnovation sowie die Sammlung und Veröffentlichung von Black-Technologies zählen. Die Organisatoren werden außerdem ein Pressezentrum etablieren, um die Ergebnisse der Konferenz in Echtzeit zu veröffentlichen und intelligente Konferenzdienste bereitstellen, zum Beispiel Gesichtserkennung und intelligente Konferenznavigation, damit noch mehr Besucher an der SCE teilnehmen und sie miterleben können. Die SCE wird Berichte zu den Themen intelligente Entwicklung im Land und Wachstum der Big-Data-Industrie in China veröffentlichen sowie einen Aktionsplan für Chongqing vorstellen, um ein innovationsorientiertes Wachstum zu fördern, das sich von Big-Data und smarten Technologien leiten lässt. Zur Ermöglichung einer umweltfreundlichen Veranstaltung mit minimalem Abfallaufkommen hat man sich bei der Organisation und Gestaltung der Expo an die Philosophie leichtes Volumen und Recycling gehalten, indem umweltfreundliche und recycelbare Materialien verwendet werden. Pressekontakt: Herr Chen Tel.: +86-10-63076224 Original-Content von: The Smart China Expo (SCE) Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de