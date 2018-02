Köln (ots) – Bevor sich am Donnerstagabend in Berlin entscheidet, welcher Song Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Lissabon vertritt, präsentiert das ARD-Morgenmagazin, wie in jedem Jahr, die Kandidatinnen und Kandidaten. Von insgesamt 4000 Bewerbern haben sich nach einer aufwändigen Vorauswahl sechs Künstlerinnen und Künstler durchgesetzt: Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Michael Schulte, Natia Todua und voXXclub wollen für Deutschland beim ESC singen. Ab dem 20. Februar 2018 porträtiert das MOMA die Sängerinnen und Sänger. Am 23. Februar 2018 wird die Gewinnerin, bzw. der Gewinner des Vorentscheids live in die Sendung zugeschaltet. Hier die Porträts der Showacts im MOMA im Überblick: Dienstag, 20. Februar: Ryk mit „You And I“ und Ivy Quainoo mit „House On Fire“ Mittwoch, 21. Februar: Natia Todua mit „My Own Way“ und Michael Schulte mit „You Let Me Walk Alone“ Donnerstag, 22. Februar: voXXclub mit „I mog Di so“ und Xavier Darcy mit „Jonah“ Freitag, 23. Februar: Live-Schaltung mit der Gewinnerin, bzw. dem Gewinner des Vorentscheids Das Erste (NDR) überträgt am 22. Februar 2018 ab 20.15 Uhr live den Vorentscheid. Das Finale des Eurovision Song Contest aus Lissabon überträgt Das Erste am 12. Mai 2018 ab 21 Uhr. Weitere Informationen unter www.ard-morgenmagazin.de / Fotos unter www.ard-foto.de Redaktion: Martin Hövel Pressekontakt: WDR Presse und Information Tel.: 0221 220 7100 Email: wdrpressedesk@wdr.de Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

