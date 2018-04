Karlie wird ihr Debüt in den Herbstkampagnen geben und mit Estée Lauder an digitalen Beauty-Inhalten und bei Kode With Klossy zusammenarbeiten New York (ots/PRNewswire) – Estée Lauder gab heute bekannt, dass das Unternehmen Karlie Kloss, Model, Unternehmerin und Philanthropin, als neuestes weltweites Gesicht und Botschafterin der Marke verpflichtet habe. Karlie schließt sich damit dem aktuellen Team aus Repräsentantinnen für Estée Lauder an, zu denen Carolyn Murphy, Fei Fei Sun, Gabriella Wilde, Hilary Rhoda, Joan Smalls, Kendall Jenner, Misty Copeland und Yang Mi zählen. Karlies erste Kampagnen werden ab Anfang Juli 2018 erstmals in digitalen Medien, sozialen Netzwerken, im Fernsehen, in den Geschäften und Print-Medien erscheinen, um Estée Lauders Kultprodukte zu unterstützen, unter anderem den Pure Color Envy Sculpting Lipstick, das Double Wear Stay-in-Place Makeup und die Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell Power Creme. Aufgenommen wurden diese Kampagnen von Josh Olins in Los Angeles und Palm Springs. Karlies Produktionsfirma Klossy Productions wird ebenfalls eine Partnerschaft mit Estée Lauder eingehen, um Karlies eigene Beauty-Inhalte zu gestalten und diese mit über 16 Millionen Followers über ihre sozialen und digitalen Plattformen zu teilen. Karlies erstes Video wird heute veröffentlicht, in dem auch die Urenkelin der Unternehmensgründerin Estée Lauder, die Schauspielerin Danielle Lauder, auftreten wird. In einem amüsanten Sketch hinter den Kulissen beaufsichtigt Danielle Karlie an ihrem ersten Arbeitstag in der Unternehmenszentrale von Estée Lauder in New York City. Dies ist das erste einer von Karlie produzierten Reihe mit Videos, die auf ihrem YouTube-Kanal namens Klossy ihr Debüt haben werden, aber auch auf den digitalen Kanälen und in den sozialen Netzwerken von Karlie und Estée Lauder gezeigt werden. Um einen nachhaltigen Beitrag zu Karlies Engagement für die Ausbildung und Stärkung des Selbstvertrauens von jungen Frauen der nächsten Generation zu leisten, wird Estée Lauder außerdem die Initiative Kode With Klossy mithilfe von Stipendien für Coding-Camps und Veranstaltungen unterstützen. Kode With Klossy ist eine von Karlie im Jahr 2015 gegründete philanthropische Initiative, die kostenlose, zweiwöchige Coding-Sommercamps für Mädchen von 13 bis 18 Jahren organisiert. Sie fördert eine nationale Gemeinschaft, die sich gezielt dafür einsetzt, Karrieremöglichkeiten für Mädchen im Technologiebereich zu erschließen. „Karlie ist die Estée der modernen Zeit und wir sind begeistert, sie bei der Marke Estée Lauder willkommen zu heißen“, sagte Stephane de La Faverie, Global Brand President von Estée Lauder. „Karlie hat durch harte Arbeit einen Riesenerfolg in ihrer Karriere erreicht. Zunächst hat sie die Fashion-Welt im Sturm erobert, dann wurde sie zu einer Medien- und TV-Persönlichkeit und nun stärkt sie junge Frauen, Positionen als zukünftige Führungskräfte im Technologiebereich anzustreben. Ihre Leidenschaft für Beauty, ihre einzigartige Stimme und globale Präsenz in den sozialen Medien wird uns dabei helfen, weiterhin Frauen auf dem gesamten Globus zu inspirieren und uns mit ihnen zu verbinden.“ „Karlie ist perfekt für Estée Lauder“, sagte Aerin Lauder, Style und Image Director von Estée Lauder. „Als erfolgreiches Model, Unternehmerin und Gründerin von Kode With Klossy zeichnet sich Karlie sowohl durch ihre Schönheit als auch durch die Tatsache aus, dass sie sehr viel erreicht hat. Ich freue mich sehr, dass sie sich unserer Marke anschließt.“ „Für mich ist ein Traum wahrgeworden, in der Estée-Lauder-Familie aufgenommen zu werden“, sagte Karlie Kloss. „Die Historie und die Werte der Marke waren für mich immer eine große Inspiration – vom Unternehmergeist von Estée selbst bis hin zur beispiellosen Verpflichtung des Unternehmens, erstklassige Produkte für Frauen auf der ganzen Welt zu schaffen. Ich bin unglaublich stolz und fühle mich geehrt, Teil einer so symbolträchtigen Marke zu sein.“ Informationen zu Karlie Kloss Karlie Kloss ist ein amerikanisches Supermodel, war 36 Mal auf dem Cover der Vogue zu sehen und ist Unternehmerin und Philanthropin. Sie ist in St. Louis, Missouri, aufgewachsen und wurde bei einer örtlichen Charity-Modenschau im Jahr 2006 entdeckt. Ihre Karriere nahm schnell Fahrt auf und sie war für Top-Designer wie Christian Dior, Alexander McQueen und Versace auf dem Laufsteg, neben Dutzenden anderer Designer. Außerdem war sie der Star in mehreren wichtigen globalen Werbekampagnen, unter anderem für adidas, Calvin Klein, Carolina Herrera and Swarovski. Karlie hat im Jahr 2015 Kode With Klossy ins Leben gerufen, um Mädchen zu fördern, Programmieren bzw. Coding zu erlernen und Führungsrollen im Technologiebereich anzustreben. Karlie wurde auf der TIME 100-Liste für ihre philanthropische Arbeit als Gründerin von Kode With Klossy geehrt und auf den Titelseiten von Fast Company und Forbes für ihren Einsatz zum Ausbau der Organisation präsentiert. Karlie hat kürzlich ebenfalls einen Ausflug in die Medien- und Fernsehwelt unternommen, indem sie als Moderatorin der sechsteiligen Reihe „Movie Night With Karlie Kloss“ von Freeform fungierte und ihr Debüt in der Rolle einer Korrespondentin in Staffel eins und zwei der Netflix Original-Serie „Bill Nye Saves The World“ gab. Karlie startete 2015 ihren YouTube-Kanal Klossy, der über 690.000 Abonnenten erreicht und bis heute mehr als 33 Millionen Aufrufe verzeichnet hat. Über ihre kombinierten Content-Plattformen konnte Karlie bisher über 16,8 Millionen Followers gewinnen. Karlie ist außerdem Mitglied des Beirats von Oath und unterstützt diesen als Beraterin neben der Oath-Beiratsvorsitzenden Serena Williams und anderen Führungspersönlichkeiten Informationen zu Estée Lauder Estée Lauder ist die Flaggschiff-Marke von The Estée Lauder Companies Inc. Gegründet von Estée Lauder, einer der weltweit ersten Unternehmerinnen, setzt die Marke heute ihr Erbe fort, um die innovativsten, stilvollsten, wirkungsvollsten Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie legendäre Düfte zu schaffen – alle erfüllt mit einem tiefen Verständnis der Bedürfnisse und Wünsche von Frauen. Heute engagiert sich Estée Lauder in über 150 Ländern in der ganzen Welt und an Dutzenden von Kontaktpunkten für Frauen – in Geschäften wie digital. Und jede dieser Beziehungen spiegelt stets Estées beeindruckende und authentische Sichtweise von Frau zu Frau wider. 