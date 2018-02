Berlin (ots) – Montag, 12. Februar Brüssel: Treffen zur Batterieentwicklung und – produktion in Europa Die Europäische Kommission veranstaltet das zweite hochrangige Treffen zur Batterieentwicklung und -produktion in Europa. Vertreter aus EU-Mitgliedstaaten und von Finanzinstitutionen werden dabei über einen umfassenden Fahrplan für eine EU-Batterieallianz beraten, der im Februar 2018 im Rahmen der EU Industrietage vorgestellt werden soll. Um 16 Uhr ist einem Pressekonferenz mit EU-Kommissionsvizepräsident Sefcovic geplant, die auch von Europe by Satellite http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm übertragen wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Nicole Bockstaller (Tel .: +32 229 52589). Berlin: Berliner Auftakt zum Europäischen Kulturerbejahr ECHY 2018 Die Veranstaltung bietet Hintergrundinformationen zum Europäischen Kulturerbejahr, seinen Zielen, den geplanten Aktionen und Fördermöglichkeiten und legt den Schwerpunkt auf Angebote und Projekte in Berlin. Verschiedene Akteure der EU-, Bundes- und Landesebene stehen für Fragen rund um das Europäische Kulturerbejahr zur Verfügung. Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr im Berliner Rathaus (Rotes Rathaus), Rathausstraße 15, und wird von Raiko Thal, rbb, moderiert. Weitere Informationen finden Sie hier http://ots.de/Z9OLzE. Dienstag, 13. Februar Berlin: Pressegespräch „Die EU als Anker der Stabilität – Die Meinung der Deutschen im Jahr der europäischen Entscheidungen“ mit EU-Kommissionsvertreter Kühnel Richard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, informiert über die aktuelle Eurobarometer-Umfrage mit Schwerpunkt auf den Ergebnissen zu Deutschland und gibt einen persönlichen Ausblick auf 2018 als Jahr wichtiger Entscheidungen in der EU. Im Europäischen Jahr des Kulturellen Erbes 2018 fragt das Eurobarometer auch nach der Bedeutung von Kultur für eine gemeinsame europäische Identität. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr im Pressesaal in der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78. Anmeldungen sind unter COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu bis Montag, 12. Februar um 12 Uhr möglich. Bielefeld: EU-Dialogforum zum Thema „Quo vadis Europa?“ Wohin soll sich Europa weiterentwickeln? Wo weisen die Europäische Union bzw. der Europäische Binnenmarkt aus unternehmerischer Sicht Schwächen auf? Die IHK-Organisation lädt gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zu einer Dialogveranstaltung mit Repräsentanten der Europäischen Union ein. Unter anderem wird Dr. Manfred Bergmann teilnehmen, Direktor Wirtschaft der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission. Zeit: 16 Uhr, Ort: IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Straße 1-3. Weitere Informationen finden Sie hier http://ots.de/A95C0l. Mittwoch, 14. Februar Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung und Pressekonferenz mit Jean-Claude Juncker Die Europäische Kommission wird sich bei ihrer wöchentlichen Sitzung mit institutionellen Fragen und dem Mehrjährigen Finanzrahmen nach 2020 beschäftigen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird im Anschluss eine Pressekonferenz geben. Außerdem wird sich die Kommission zu einem Arbeitsessen mit dem kroatischen Premierminister Andrej Plenkovic treffen. Gegen 14.45 Uhr sind Pressestatements mit Juncker und Plenkovic geplant. Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/06Ht9N abgerufen werden. Hagen: EU-Dialogforum zum Thema „Quo vadis Europa?“ Die Zukunft Europas steht im Mittelpunkt einer Veranstaltungsreihe, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) gemeinsam mit rund 30 verschiedenen Industrie- und Handelskammern (IHKs) ausrichtet. Vertreter der deutschen und europäischen Politik sowie der EU-Kommission erörtern zahlreiche europäische und für Unternehmen relevante Fragen zusammen mit Unternehmern. Die Veranstaltung geht von 14 Uhr bis 16 Uhr und findet beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag e. K. in SIHK zu Hagen, Bahnhofstraße 18, statt. Anmelden können Sie sich vorab hier http://ots.de/BE04fQ. Donnerstag, 15. Februar Berlin: 76. Europaministerkonferenz mit EU-Haushaltskommissar Oettinger Niedersachsen richtet als Vorsitzland die 76. Europaministerkonferenz aus. Auf der Tagesordnung stehen u.a. die Themen „Mehrjähriger Finanzrahmen nach 2020“, „Soziales Europa“, „EU-Außenhandelspolitik“ sowie „Europapolitische Öffentlichkeitsarbeit“. Als Gäste nehmen teil der EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger und der 1. Vorsitzende des Vereins „Gesicht zeigen!“, Uwe-Karsten Heye. Die Europaministerinnen von Niedersachsen und Hessen, Birgit Honé und Lucia Puttrich, sowie der Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, Richard Kühnel, werden die Ergebnisse in einer Pressekonferenz vorstellen. Zeit: 14.45 Uhr. Ort: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78. Anmeldung unter COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu. Weitere Informationen finden Sie hier http://ots.de/sveN0j. Brüssel: Rat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport Im Mittelpunkt der Ratssitzung steht das Thema Bildung. Die Minister werden über die Halbzeitbewertung des Programms Erasmus+ und dessen Ausrichtung nach 2020 beraten. Dabei wollen sie u.a. darüber sprechen, wie eine Erhöhung der Teilnahme an dem Programm von peripheren und sozio-ökonomisch weniger entwickelten Regionen gefördert werden kann. Außerdem werden die Minister über die Stärkung der strategischen Partnerschaften durch Europäische Universitäten beraten. Weitere Informationen finden Sie vorab hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2018/02/15/ Sofia: Informelles Treffen der EU Außenminister – Gymnich (bis 16.02) Weitere Informationen werden hier bereitgestellt: http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2018/02/15-16/ Erfurt: EU-Dialogforum zum Thema „Quo vadis Europa?“ Die zunehmenden weltpolitischen Turbulenzen machen deutlich, wie wichtig ein stabiles Europa auch für Unternehmen ist. Die Thüringer Industrie- und Handelskammern lädt gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zu einer Dialogveranstaltung mit Unternehmen und Repräsentanten der Europäischen Union ein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in den Räumlichkeiten der IHK Erfurt, Arnstädter Straße 34. Anmeldungen sind vorab hier möglich http://ots.de/vU5uvm. Freitag, 16. Februar München: 54. Münchner Sicherheitskonferenz (bis 18.02) Rund 500 hochrangige Führungspersönlichkeiten aus aller Welt werden über aktuelle Krisen und künftige sicherheitspolitische Herausforderungen diskutieren. Auf der Tagesordnung der MSC 2018 stehen insbesondere die Zukunft der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, der Stand der transatlantischen Beziehungen, die Bedrohung der liberalen internationalen Ordnung, die politische Lage im Nahen und Mittleren Osten, sowie Fragen der Rüstungskontrolle. Für die EU-Kommission werden Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans, EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn und EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie hier http://ots.de/GEKcVm.

