Kitzbühel (ots) – Die Pionierleistung von Kitzbühel Tourismus im Bereich Wandern wurde ausgezeichnet. Kitzbühel Tourismus wurde als erste Destination mit dem Europäischen Wandergütesiegel „European Hiking Quality" ausgezeichnet – eine Pionierleistung, die bisher nur einzelnen Orten vorbehalten war. Am heutigen Dienstag, den 10. September 2019, wurde Kitzbühel mit dem Europäischen Wandergütesiegel ausgezeichnet. Die European Hiking Quality gilt als höchste Auszeichnung in der Zertifizierung von Wanderdörfern. Kitzbühel Tourismus hat gemeinsam mit der Stadtgemeinde Kitzbühel und den Orten Reith, Aurach sowie Jochberg diesen Prozess erstmals auf Regionsebene ausgerollt. Ziel war es, die Destination als Vorbild europäischer Wanderqualität zu positionieren. 365 Tage Magie des Wanderns Im Rahmen der Strategie Kitzbühel 365 setzt Kitzbühel Tourismus verstärkt auf das Thema Wandern. Alle vier Orte der Region – Kitzbühel, Reith, Jochberg und Aurach – arbeiten gemeinsam forciert an der Weiterentwicklung des Wanderportfolios. Mit dem Zertifizierungsprozess für das Europäische Wandergütesiegel wurde zudem ein wichtiger Meilenstein in der Positionierung des Gemeinschaftsprojekts erfolgreich umgesetzt. Seit Herbst 2018 galt es, ein einheitliches Markenkonzept über die Region auszurollen und verschiedenste Maßnahmen umzusetzen: Die Orte wurden strategisch positioniert und insgesamt acht themenbezogene Leitwege festgelegt. Die rote Gams und ihr Revier Die Marke Kitzbühels als Leitidee, die rote Gams und ihr Revier als Erlebnisraum verwendend, wurde mittels einheitlichem Wanderleistungsangebot, einer markenkonformen Architektur sowie der Profilierung der einzelnen Orte als Attraktionsbausteine der Destination eine umfassende Positionierung der Wanderdestination Kitzbühel umgesetzt. In jedem der vier Orte wurde ein einheitliches Wanderleistungsangebot mit Dorfrundwegen bzw. einem Streifzug durch die Stadt, sowie Leitwegen geschaffen. Architektonisch identitätsstiftende Wander-Infoplätze im innovativen Design gelten in allen Orten als Zentrum des Wander-Erlebens. Die Aufbereitung und die Darstellung der Informationen auf den Wander-Infoplätzen mit stilistischer geometrischer Darstellung mittels 3D-Silhouette und traditionellen Illustrationen werden als überregionales Vorreiter-Projekt gehandelt. Kitzbühel bekräftigt mit diesem ganzheitlichen Konzeptansatz die Markenwerte rund um selbstbewusste Projekte mit Pionier-Charakter. Kitzbüheler Genuss-Wanderwoche Vom 12. bis 21. September 2019 stehen im goldenen Herbst wieder alle Zeichen auf eine genussvolle Symbiose zwischen Wandern und Kulinarik. Datum: 12.09.2019 Ort: Kitzbühel, Österreich KITZ Kulinarik Festival Der Veranstaltungsreigen der Genuss-Wanderwoche wird mit dem KITZ Kulinarik Festival eröffnet. Das Festival birgt in der Kitzbüheler Innenstadt am Freitag (15:00 – 22:00 Uhr) und am Samstag (11:00 – 22:00 Uhr) für jeden Geschmack ein regionales Gusterl! Datum: 13.09.2019 Ort: Kitzbühel, Österreich

