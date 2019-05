Berlin (ots) – Mit über 75 Millionen Aufrufen in einer Woche hat der Film „Wähle Deine Zukunft“, der Teil der Informationskampagne des Europäischen Parlaments ist, eine außergewöhnliche Wirkung gezeigt. Seit der Veröffentlichung am Donnerstag, den 25. April wurde der 3-minütige Film über 75 Millionen Mal gesehen. Das ist ein beispielloser Erfolg für eine institutionelle Kampagne. Das Europäische Parlament bietet Fernsehsendern auch eine 30-sekündige Version des Films zur Ausstrahlung an. Der Film ist in allen 24 EU-Amtssprachen, weiteren EU-Sprachen und fünf Weltsprachen (Arabisch, Chinesisch, Russisch, Hindi und Türkisch) untertitelt. Er wurde auch in 31 Gebärdensprachen sowie internationaler Gebärdensprache mit Unterstützung der Europäischen Union der Gehörlosen produziert. Der preisgekrönte Regisseur Frédéric Planchon hat Regie geführt. Entwickelt und produziert wurde der Film vom Auftragnehmer des Parlaments, European Broadcast Partners, und seinem Unterauftragnehmer &Co./NoA. In dem Film werden die intensiven und schönen Momente sowie die verschiedenen Gefühle dokumentiert, die wir empfinden, wenn ein Mensch auf die Welt kommt. Die Zuschauer*innen sollen angeregt werden, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum wir zur Wahl gehen. Alle im Film gezeigten Geburten sind echt. Der Film ist das Herzstück der Informationskampagne des Europäischen Parlaments zur Europawahl 2019 und soll die Europäer*innen für ihre gemeinsamen Werte, Gefühle und ihre gemeinsame Verantwortung sensibilisieren. In den Worten des jungen Mädchens, dessen Stimme wir im Film hören: „Jeder von uns kann etwas bewirken, aber gemeinsam können wir wirklich Großes erreichen.“ Die Informationskampagne des Europäischen Parlaments umfasst auch die Webseite www.diesmalwaehleich.eu, die die Bürger*innen für die Europawahl sensibilisieren soll. Bisher haben sich dort mehr als 270.000 Personen angemeldet. Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai in allen EU-Ländern statt. Wahltag in Deutschland ist der 26. Mai. Links zum Film: www.epyoutube.eu/chooseyourfuture www.epfacebook.eu/chooseyourfuture Pressekontakt: Judit HERCEGFALVI | Pressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland Telefon: (+49) 030 – 2280 1080 | Mobil: +49 177 323 5202 | judit.hercegfalvi@ep.europa.eu Philipp BAUER | Pressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland Telefon: (+49) 030 – 2280 1025 | philipp.bauer@ep.europa.eu Thilo KUNZEMANN | Pressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland Telefon: (+49) 030 – 2280 1030 | thilo.kunzemann@ep.europa.eu Original-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de