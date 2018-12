London (ots/PRNewswire) – Jüngste Fallbeispielsammlung der European Business Awards untersucht die Erfolgsgeschichten hinter einigen der dynamischsten Unternehmen Europas Was sind die Bausteine für unternehmerischen Erfolg und was braucht es, die Welt zu verändern? Wie konnte ein Vater mit seinem Sohn aus Malta ein globales Imperium aufbauen, das 12 Unternehmen umfasst? Wie revolutionierte ein norwegisches Unternehmen die Recycling-Industrie und konnte innerhalb nur eines Jahres den Ausstoß von 27 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre verhindern? Die Antworten auf diese Fragen und mehr sind in dem jüngsten Business Excellence-Profil ‚Winning Businesses: What Europe’s Best Businesses Look Like‘ enthalten, das von den renommierten European Business Awards zusammengestellt wurde. Diese Sammlung von Fallbeispielen zelebriert außergewöhnliche, dynamische Talentunternehmen, von Start-ups bis hin zu Familienunternehmen, die (oftmals angesichts von Widrigkeiten) Erfolge verbuchen konnten, auf bemerkenswerte Innovationen zurückgriffen und somit das Antlitz der europäischen Geschäftswelt transformieren. Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, erklärte: „Diese Sammlung präsentiert die inspirierenden, erfolgreichen Unternehmen unserer Awards, die nicht vor umwälzenden Technologien zurückscheuen, neue Möglichkeiten schaffen und zu der Errichtung eines erfolgreicheren Europas beitragen. Davon brauchen wir mehr!“ Bei den European Business Awards (http://www.businessawardseurope.com/) handelt es sich um einen einflussreichen Business-Wettbewerb, der florierende, innovative Unternehmen mit ethischen Grundsätzen als Antriebskraft für soziales Gut und die Schaffung eines erfolgreicheren Europas betrachtet. Weitere Informationen zu den in ‚Winning Businesses: What Europe’s Best Businesses Look Like‘ aufgeführten Unternehmen finden Sie unter http://bit.ly/CaseStudyCollection. Zu den siebzehn großartigen Unternehmen, die in der Fallstudiensammlung enthalten sind, gehören: – Bonum, Norwegen – Bonum erwirbt, entwickelt und verkauft attraktive Immobilienprojekte und bietet gleichzeitig Entwicklungs- und Managementdienste an. Mit einem Umsatz von 26-150 Millionen Euro ging das Unternehmen als Gewinner des Business of the Year Award hervor. – Dundee Precious Metals, Bulgarien – Ein zukunftsorientiertes Bergbauunternehmen, das das Abbauverfahren mit der Entwicklung innovativer Möglichkeiten für eine effiziente Produktion, Abfallreduzierung sowie verbesserte Kommunikationswege innerhalb des Bergbaunetzwerks revolutioniert. – Kurt Mueller GMBH, Deutschland – Ein in zweiter Generation geführtes Familienunternehmen, das Deutschlands schnell wachsenden Kundenstamm professionelle Hygienelösungen zur Verfügung stellt. – Marine Instruments Spain – Eine innovative Reederei, die Technologien und Lösungen für eine weltweit nachhaltige Fischereiindustrie entwickelt. – Øksnes Entreprenør AS, Norwegen – Ein führendes auf maritime Infrastrukturen spezialisiertes Bauunternehmen, das mit seiner Expertise Schulen und Krankenhäuser im Umland errichtet. – OWIWI, Griechenland – Hierbei handelt es sich um die Schaffer einer spielbasierten Plattform zur Talentebewertung, die Unternehmen dabei unterstützt, mittels immersiver Spiele die soziale Kompetenz von Bewerbern zu testen. – OzoGroup von Companies Ltd, Malta – Maltas führendes aus 12 Betrieben bestehendes Outsorcing-Unternehmen, das auf Reinigung, Gastgewerbe, Pflege, Immobilien und Sicherheit spezialisiert ist. – PENTI GIYIM A.S, Türkei – Mit 363 Geschäften in der Türkei und über 150 Filialen weltweit gilt Pent als führende Dessous-, Strumpfwaren- und Schwimmbekleidungsmarke sowie als zweitgrößter Hersteller von Beinbekleidung in Europa. – Pomurske Mlekarne, Slowenien – Eine der ältesten Molkereien Sloweniens, die knapp dem Bankrott entging und sich daraufhin zu einem Multimillionen-Euro-Unternehmen entwickelte. – Pro-Ject Audi, Österreich – Pro-Ject Audio produziert und exportiert Hifi-Komponenten für Schallplattenspieler und Plattenteller und bietet erschwingliche Qualitätsprodukte für Musikliebhaber rund um den Globus. – Riwal Holding Group, Niederlande – Mit Niederlassungen in 70 Ländern weltweit ist Riwal auf das Vermieten und Verkaufen von Ausrüstungen für Höhenarbeit spezialisiert. Das Unternehmen wurde mit dem diesjährigen Customer and Market Engagement Award ausgezeichnet. – Socialab, Griechenland – Ein griechisches Unternehmen, das innovative digitale Werbestrategien liefert und darüber hinaus über 1250 Teilnehmern Studienprogramme zu Digitalmedien an der ALBA Graduate Business School anbietet. – Synergy Security Solutions, Irland – Ein führender internationaler Anbieter von Managed Security, der auf intelligente Technologien zurückgreift, um eine weitreichende Palette an Sicherheitsmanagementlösungen anzubieten, angefangen bei uniformierten Wachdiensten bis hin zu Sicherheitsberatung. – Tomra Systems ASA, Norwegen – TOMRAs Rücknahmeautomaten sammelten und recycelten über 715.00 Tonnen Metall jährlich und revolutionierten so die Recycling-Industrie. Ein Umsatz von über 150 Millionen Euro verhalf dem Unternehmen in diesem Jahr zum Erhalt des Business of the Year Award. – True Potential LLP, Großbritannien – Durch die Nutzung von Technologien für vereinfachte Sparprozesse revolutionierte True Potential den Bereich Vermögensverwaltung und wurde zum diesjährigen European Public Winner ernannt. – Vitari AS, Norwegen – Ein IT-Beratungsunternehmen, das über hochqualifizierte Berater in den Bereichen Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management und Human Resource Management verfügt. – Y Soft Corporation, a.s., Tschechische Republik – Y Soft schafft intelligente Enterprise-Office-Lösungen, trägt zur Gründung smarter Unternehmen bei und befähigt Mitarbeiter zu größerer Produktivität und Kreativität. HINWEISE FÜR DIE REDAKTEURE Informationen zu den European Business Awards: Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa unterstützen. Das Programm der European Business Awards dient der europäischen Unternehmensgemeinschaft in dreifacher Hinsicht: – Es feiert und fördert die Erfolge von Einzelnen und von Unternehmen – Es zeigt der Unternehmensgemeinschaft Beispiele herausragender Leistungen mit Vorbildwirkung auf – Es sucht den Dialog mit der europäischen Unternehmensgemeinschaft und ruft zu Gesprächen über wichtige Anliegen auf Die European Business Awards finden bereits zum 12. Mal statt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 110.000 Unternehmen aus 34 Ländern. Zu den Sponsoren und Partnern gehören RSM, ELITE, PR Newswire und Bureau Van Dijk. http://www.businessawardseurope.com/. Quelle: presseportal.de