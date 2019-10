Vom Sommer nächsten Jahres an sollen in Kiel die ersten vollelektrischen Busse fahren. Das kündigten die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) und die Stadt am Dienstag an. "Mit der Beschaffung der Hybridbusse in 2017/2018 haben wir den ersten Schritt getan", sagte KVG-Geschäftsführer Andreas Schulz. "D