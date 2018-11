Düsseldorf (ots) – „Exzellenz vom Ursprung bis zum Gaumen“ heißt das Motto der neuen real-Kampagne, die am Samstag, den 03.11.2018, deutschlandweit mit TV-Spots zur Prime-Time auf allen relevanten TV-Kanälen startet. Sie knüpft an die vorangegangene Kampagne an, in der Großvater und Enkel bei real den „Besten Wochenmarkt Deutschlands“ mit Vielfalt, Frische und Service kennengelernt haben und mit der real sich seinen Kunden mit „Wir sind real.“ neu vorgestellt hat. Die aktuelle Kampagne nimmt den Zuschauer mit auf die Reise zum Ursprung besonderer Produkte, erzählt deren Geschichte und stellt nachhaltig wirtschaftende Erzeuger in den Fokus der Kommunikation. „Unsere neue TV-Kampagne zeigt, wo unsere ausgezeichneten Produkte herkommen und beweist, dass unsere Exzellenz als bester Wochenmarkt Deutschlands bereits weit vor unseren tollen Auslagen beginnt“, sagt Patrick Müller-Sarmiento, CEO real. „Dass wir besondere, spezielle Produkte wie kein anderer auf der Fläche in Szene setzen können, haben wir bereits unter Beweis gestellt. Jetzt zeigen wir, dass unsere Kompetenz bereits bei der Auswahl jener Produkte und bei der Wahl unserer Partner beginnt“, so Müller-Sarmiento. Drei Werbespots stellen drei unterschiedliche Erzeuger in ihrer Heimat vor – besondere Menschen, die vor allem eins eint: ihre Leidenschaft, ihre Kompetenz, ihre Traditionen, die ihr Handeln bestimmen und die hervorragenden und nachhaltig produzierten Produkte, die sie real liefern. „Ich bin stolz, dass wir unseren Kunden so besondere und qualitativ hochwertige Lebensmittel – teils sogar exklusiv – anbieten können. Hier werden die Unterschiede zu industriell hergestellten Massenprodukten besonders deutlich. Unser sortenreiner Südtiroler Bio-Apfelsaft wird ausschließlich aus den besten, frisch gepflückten Bio-Bergäpfeln gepresst – schonend und aus einer Hand. Es ist diese nachhaltig ausgerichtete Produktion, die die Basis für den guten Geschmack bildet“, berichtet Patrick Müller-Sarmiento. Produzenten mit Tradition und Leidenschaft wirSo lernt der Zuschauer in einem der Spots Bergapfelbauer Thomas Widmann aus Südtirol kennen, dem es wichtig ist, nur das Beste aus dem Apfel in die Flasche zu bekommen. Oder: Gordon Kilgallen, Rinderfarmer in der 4. Generation, aus der irischen Grafschaft Sligo. Er ist einer der ausgewählten, irischen Rinderfarmer, die real mit bestem Irish Beef beliefern. Auch ein deutscher Produzent steht im Fokus: Prädikatswinzer Friedrich Groebe aus Westhofen in Rheinhessen, der bereits in der 8. Generation nach traditionellen Methoden Weinbau betreibt und von seinem Vater und Großvater zum Beispiel die ökologische Bodenpflege übernommen hat. Alle drei sind keine Großproduzenten. Allen ist vor allem wichtig, im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Das was sie tun, machen sie mit Liebe und Leidenschaft. Dabei legen sie großen Wert auf die seit Generationen gewachsene Tradition des nachhaltigen Anbaus und der Zucht. „Uns war es wichtig zu zeigen, dass wir unseren Kunden ganz besondere Produkte anbieten, die sich zum Beispiel durch die Art der Herstellung deutlich von anderen abheben oder auch eine natürlich begrenzte Verfügbarkeit haben“, sagt real Geschäftsbereichsleiter Marketing Dirk Koenigsfeld. „Es sind auch Menschen wie Friedrich, Thomas und Gordon, die uns durch ihre Leidenschaft, Kompetenz, ihren Mut und ihren Erfahrungen zu dem machen, was wir sind: der beste Wochenmarkt Deutschlands“, so Koenigsfeld. Pressekontakt: real GmbH Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf Telefon: +49 211 6886-2053 Telefax: +49 211 6886-1355 E-Mail: presse@real.de Original-Content von: real GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de