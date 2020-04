London (ots/PRNewswire) – Ezkoms hat seine Conversational-AI Technologie erweitert, um eine zielgerichtete Krisenkommunikation zu ermöglichen, die die BürgerInnen in Aalter während der COVID-19-Pandemie schützt und informiert. Ezkoms, ein Zoovu-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es seine Coversational AI Technologie erweitert hat, um in diesen beispiellosen Krisenzeiten, den unmittelbaren Bedarf des öffentlichen Sektors nach effizienten Kommunikationsmöglichkeiten mit BürgerInnen nachzukommen. Ezkoms arbeitet seit mehr als zwei Jahren mit der Stadt Aalter zusammen und unterstützt sie bei der effektiven Kommunikation mit BürgerInnen bezüglich lebenswichtiger Dienstleistungen. Die Vertreter der Stadt wandten sich vor kurzem an Ezkoms, um vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der COVID-19-Pandemie sicherzustellen, dass die BürgerInnen in Aalter schnellen und unmittelbaren Zugang zu wichtigen Informationen haben. In Krisenzeiten ändert sich die Informationslage rasant. Die traditionellen Kommunikationskanäle, die normalerweise von öffentlichen Institutionen genutzt werden, sind oftmals nicht in der Lage, BürgerInnen rund um die Uhr mit aktuellen und genauen Informationen zu versorgen. Kommunikationsabteilungen sind weder personell noch technisch für sich schnell ändernde Situationen ausgestattet, sodass die Notwendigkeit entsteht, die Kommunikation über Kanäle wie Websites, Apps und soziale Medien zu automatisieren. Die Ezkoms-Plattform integriert unterschiedliche Datenquellen, welches es der Stadtverwaltung von Aalter ermöglicht, Menschen rund um die Uhr mit zuverlässigen und gültigen Informationen zu versorgen und gleichzeitig den Druck auf Helpdesks und Krisen-Teams zu mindern. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass 50% der Bürgerinnen und Bürger eine Suche innerhalb weniger Minuten abbrechen, wenn sie keine Antworten finden. Der öffentliche Sektor muss diese Realität in seinen Kommunikationsstrategien berücksichtigen. Die Coronavirus-Krise hat den öffentlichen Sektor wachgerüttelt und ihn dazu veranlasst, in Lösungen zu investieren, die BürgerInnen den Zugang zu Informationen ermöglichen und damit Stress und Ängste reduzieren. Es ist besonders wichtig, dass öffentliche Institutionen ihrer Pflicht nachkommen und einen Weg finden, um mit dem erhöhten Informationsbedarf während einer Krise umzugehen. „Während der COVID-19-Pandemie bemühen sich öffentliche Institutionen nach besten Kräften, ihren BürgerInnen wirksam zu helfen und sie zu unterstützen“, sagte Maarten Verschuere, CEO von Ezkoms. „Viele berichten von einer 100%igen Zunahme der Anfragen, was eine enorme Belastung für die MitarbeiterInnen darstellt. Wir bei Ezkoms lösen dieses Problem, indem wir unsere Technologie zur effektiven Krisenkommunikation erweitert haben. Unsere Lösung ermöglicht eine rasche Kommunikation in der Form von Chatbot- oder klickbasierten Interaktionen zu einem Bruchteil der Betriebskosten und des Aufwands, die für die Schulung und Befähigung von Kundendienstmitarbeitern erforderlich sind.“ Ezkoms wurde von Zoovu, dem weltweit führenden Conversational AI-Unternehmen und nutzt proprietäres Language Modelling, die es den digitalen Ezkoms-Assistenten ermöglicht, Bedürfnisse und Probleme zu verstehen und unmittelbare Unterstützung in Echtzeit anzubieten – in einer Art und Geschwindigkeit, die zuvor nicht möglich war. Rob Mullen, CEO von Zoovu, sagte: „Ich bin unglaublich stolz darauf, was das Ezkoms-Team während unserer zweijährigen Partnerschaft mit der Stadt Aalter erreicht hat und bin beeindruckt, wie schnell das Team in einer beispiellosen Pandemie reagiert hat, um die Bürger und Bürgerinnen auf dem Laufenden zu halten – und letztlich Leben zu retten.“ Die Ezkoms-Lösung wurde so konzipiert, dass sie für Regierungen und öffentliche Einrichtungen eine wertvolle Ressource darstellt, um sowohl sofort als auch in Zukunft durch effiziente Kommunikation das Vertrauen von BürgerInnen zu gewinnen. Um mehr über Ezkoms zu erfahren, besuchen Sie http://www.ezkoms.com/ . Über EZkoms Ezkoms (https://ezkoms.com/) , ein Zoovu (https://zoovu.com/) -Unternehmen, arbeitet mit öffentlichen Institutionen zusammen, um Kommunikationslösungen anzubieten, die den Druck auf die Helpdesks deutlich verringern, indem sie BürgerInnen eine stets verfügbare Informationsquelle bereitstellt, die Ängste und Unsicherheitsgefühle mindert. Wir beraten Sie in diesen herausfordernden Zeiten mit Best-Practices und Lösungen, um sicherzustellen, dass Ihre digitalen Assistenten stets auf dem neuesten Stand sind und Ihre BürgerInnen auf dem Laufenden halten.

