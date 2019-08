München (ots) – CHECK24 beschäftigt Deutschlands beste Kundenberater. Das ergab eine umfangreiche Studie des F.A.Z.-Instituts – einer hundertprozentigen Tochter der Frankfurter Allgemeine Zeitung – gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. Mit der Bestwertung 100 von 100 möglichen Punkten landete CHECK24 in der Kategorie Vergleichsportale auf dem ersten Rang und setzte sich deutlich von Verivox, idealo.de und Smava ab.* F.A.Z.-Institut und IMWF untersuchten die Kommunikation zu 20.000 Unternehmen in 350 Millionen Online-Quellen in Hinblick auf die sechs Aspekte Preis/Leistung, Kundenberatung, Kundenzufriedenheit, Qualität, Service und Weiterempfehlung. Die Studie beruht auf 140 Millionen Aussagen zu Beratungsqualität der untersuchten Unternehmen und ist damit Deutschlands größte Studie in diesem Thema. „Obwohl uns unser positives Abschneiden nicht überrascht, freuen wir uns über diese Auszeichnung besonders“, sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. „Bei CHECK24 steht bedingungslose Kundenorientierung immer an erster Stelle.“ Service für Kunden: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto CHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon, E-Mail und Chat. Verbraucher sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen. Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern – dadurch sinken die Preise. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt über 800 Millionen Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).** *Quelle: https://www.faz.net/asv/deutschlands-beste-berater-kundenberater/ **WIK-Consult: Vergleichsportale in Deutschland, https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf Über CHECK24 CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München. CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission „Key Principles for Comparison Tools“ enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt – unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice. Pressekontakt: Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de