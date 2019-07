Berlin (ots) – Der Kommodore des Lufttransportgeschwaders 62 (LTG), Herr Oberst Ludger Bette hat heute das erste Einsatzkontingent eines Airbus A400M in der Betankungsversion AAR (Air-to-Air-Refueling) in Wunstorf nach Jordanien verabschiedet. 21 Soldatinnen und Soldaten des Lufttransportgeschwaders 62 werden im Rahmen der Auslandsmission ,,Counter Daesh“ den Auftrag Luftbetankung der A310 Tanker übernehmen. Seit Beginn der Operation wurden bisher über 5500 deutsche und alliierte Jets in der Luft betankt. Deutschland bringt als erste Nutzernation den modernen A400M als Tanker in den Einsatz. Bisher konnte der Airbus neben dem wichtigen Personen- und Materialtransport seine Fähigkeiten auch im qualifizierten Patientenlufttransport (Medical Evacuation, MEDEVAC) im Rahmen der Rettungskette unter Beweis stellen. Der A400M kann durch seinen ballistischen Schutz auch direkt in die Einsatzgebiete, wie Mali und Afghanistan, fliegen. Im LTG 62 werden aktuell 30 A400M betrieben. Als Tankflugzeug kann der Airbus gleichzeitig zwei Flugzeuge betanken. Insgesamt können rund 40 Tonnen Kerosin abgegeben und bis zu zehn Flugzeuge in einer Stunde betankt werden. Die Crews aus Wunstorf verfügen mittlerweile bei diesem herausforderndem Verfahren über die notwendige Routine, um die Betankung unter Einsatzbedingungen durchzuführen. Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, äußerte sich zu der Verlegung des A400 M in den Einsatz wie folgt: “ Heute machen wir einen Riesenschritt. Mit der Verlegung des A400M als Tanker nach Jordanien, sind wir die erste Nation, die dieses Flugzeug in den Einsatz bringt. Zunächst als Testbetrieb für die nächsten Wochen, werden wir mit dem A400M im Rahmen der Operation „Counter Daesh“ wertvolle Erfahrungen sammeln.“ Bei der Verabschiedung des Kontingents verwies der Kommodore nochmals auf die erfolgreiche Einführung und Nutzung des Transportflugzeuges in seinem Geschwader. “Wir haben seit ersten August letzten Jahres den A400M in der MEDEVAC-Konfiguration und fliegen weltweit in alle Einsatzgebiete der Bundeswehr, um auch eine sichere Rettungskette für unsere Soldaten zur Verfügung zu stellen.“ In einer persönlichen Ansprache an die Soldatinnen und Soldaten, die am heutigen Freitag mit dem A400M AAR in den Einsatz verlegen, sagte Oberst Ludger Bette: „Das Kontingent hinter mir besteht aus Luftfahrzeugführern, Ladungsmeistern, Technikern und Unterstützungspersonal. Sie sind hier gut vorbereitet worden für den Einsatz, Sie gehen mit dem des LTG 62 eigenen Teamspirit an diesen Einsatz heran. Ich wünsche dem Team alles Gute, Hals- und Beinbruch und dass Sie alle gesund wieder zurück nach Hause kommen.“ Pressekontakt:

