»FAUST – Die Rockoper« wird mit Texten und Handlung original nach Johann Wolfgang von Goethe gespielt. 14. u. 15. September 2017 Kultur Werft Gollan. Neben deutsch liegen die Texte der Inszenierung in englisch, spanisch, italienisch, französisch und japanisch vor und können zu den Veranstaltungen visuell unterstützend dargestellt werden.Auch in Zukunft wird die Zusammenarbeit mit der Harzer Schmalspurbahnen GmbH und Auerbachs Keller in Leipzig, welche maßgeblich zum Erfolg der Rockoper beigetragen hat, fortgesetzt.

am 11. September 2017, 19:08 Uhr