Hamburg (ots) – Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat trotz vermehrter Hinweise auf einen Anfangsverdacht wegen Vorteilsannahme nicht gegen Hamburger Spitzenpolitiker und -beamte ermittelt. Nach einer routinemäßigen Betriebsprüfung im Oktober 2018 waren den Finanzbeamten Unregelmäßigkeiten in den Büchern des Fußballvereins FC St. Pauli aufgefallen. Konkret ging es um die Vergabe von Freikarten einer der höchsten Preiskategorien im Zeitraum von 2013 bis 2016 an den damaligen Bezirksamtsleiter und heutigen Hamburger Innensenator Andy Grote, den Hamburger Polizeichef Ralf Meyer sowie den ehemaligen Wirtschaftssenator Frank Horch. Nach „Panorama 3“-Recherchen gaben die Finanzbeamten diese Informationen im April 2019 zunächst weiter an die Staatsanwaltschaft Hamburg, Abteilung Korruption. Hier musste entschieden werden, ob die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Vorteilsannahme einleitet. Mehrere Staatsanwälte trafen sich in der Sache mit dem Behördenleiter, Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich. Über dieses Treffen liegen „Panorama 3“ Informationen vor. Danach habe der Generalstaatsanwalt von Ermittlungen abgeraten. Hat er das möglicherweise getan, um eine öffentliche Diskussion im Vorfeld der Bürgerschaftswahl im Frühjahr 2020 zu vermeiden? Auf Nachfrage bestätigt der Generalstaatsanwalt gegenüber „Panorama 3“, dass es dieses Gespräch gab. Es sei allerdings einvernehmlich und aktenkundig beschlossen worden, dass kein Anfangsverdacht wegen Vorteilsannahme bestehe. Weisungen und sonstige Anordnungen seien nicht ergangen. Der damalige Leiter des Bezirksamts Mitte, Andy Grote, soll nach „Panorama 3“-Recherchen insgesamt acht Freikarten im Wert von rund 1700 Euro erhalten haben, der Polizeipräsident Ralf Meyer im Jahr 2016 insgesamt vier Freikarten im Wert von mehr als 850 Euro und der damalige Wirtschaftssenator Frank Horch ebenfalls 2016 insgesamt zwei Karten im Wert von mehr als 500 Euro. Alle Karten entsprechen der Preiskategorie 15: VIP-Loge mit freier Bewirtung. Andy Grote antwortete auf „Panorama 3“-Nachfrage, dass die Teilnahme an Heimspielen jeweils in dienstlicher Funktion und auf Einladung der Vereinsführung erfolgte. Allerdings könne er nicht mehr rekonstruieren, wie viele Karten er bekommen habe und mit wem er dort gewesen war. Das Bezirksamt Mitte erklärte auf Anfrage, keine Kenntnis von Besuchen ihres damaligen Amtsleiters beim FC St. Pauli zu haben. Auch Polizeipräsident Ralf Meyer erklärte, die Besuche seien rein dienstlicher Natur gewesen. Ob er dienstlich oder privat zu diesen Spielen begleitet wurde, ließ er unbeantwortet. Der ehemalige Wirtschaftssenator Frank Horch begründet die Kartenannahme auf „Panorama 3“-Anfrage mit repräsentativen Aufgaben. Ob er die Freikarten tatsächlich genutzt habe, könne er nicht mehr nachvollziehen. Vor wenigen Wochen ist der Fall wieder bei der Hamburger Finanzbehörde gelandet. Diese veranlasste am vergangenen Donnerstag (22. August) eine Razzia beim Fußballverein FC St. Pauli. Die Steuerprüfungen dauern an. Der Fußballverein FC St. Pauli erklärt auf „Panorama 3“-Nachfrage, man habe keine Fehler gemacht und alle Freikarten ordnungsgemäß versteuert. „Panorama 3“: Dienstag, 21.15 Uhr, NDR Fernsehen Mehr Infos zur Sendung unter www.NDR.de/panorama3 Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Iris Bents Tel.: 040 / 4156-2304 Mail: i.bents@ndr.de http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de