Frankfurt (ots) – Mehr Toleranz im Umgang mit Senioren – ist das Anliegen von Feierabend.de zum 20. Geburtstag. Im Jubiläumsjahr lädt Deutschlands erste und bekannteste Online-Community auf eine Zeitreise ins Alter ein, um für die Erlebens- und Wahrnehmungswelt der Senioren zu sensibilisieren. „Der Feierabend AgeMan® Altersanzug simuliert die biologischen Veränderungen im Alter. Wenn einfache Alltagssituationen zu Herausforderungen werden, sind Aha-Erlebnisse für jüngere Menschen vorprogrammiert. Das schlägt eine Brücke zwischen den Generationen“, erklärt Unternehmensgründer Alexander Wild. Bereits während seiner Studienzeit an der Universität in Saarbrücken unterstützte der Experte für Seniorenmarketing den Wissenschaftler Dr. Gundolf Meyer-Hentschel bei der Entwicklung eines Vorläufermodells. Generationenunterschiede im Unternehmen: Alter als Konfliktpotenzial Das Durchschnittsalter in deutschen Unternehmen lag 2017 laut Statistischem Bundesamt bei 43,4 Jahren. Damit ist es im Vergleich zu 1991 um 4,6 Jahre gestiegen. Durch den demografischen Wandel wird die Belegschaft künftig weiter altern. Das Konfliktpotenzial zeigt sich auf Unternehmensebene: Wird das Alter in den Betrieben aufgefächert, ergeben sich nicht selten Altersspannen von über 40 Jahren. Da die Lebenswelten junger Auszubildender mit denen ihrer über 60-jährigen Kollegen wenig gemeinsam haben, sind Missverständnisse und Konflikte vorprogrammiert. Dies stellt Management und Personalabteilungen vor große Herausforderungen. Demografie-Dilemma im Marketing: Generation Y trifft Zielgruppe 60plus In der Vermarktung prallen die Generationen ebenfalls aufeinander: Bereits 2020 wird mehr als jeder fünfte Konsument über 65 Jahre alt sein. Statistisch gesehen hat eine 65-Jährige heute noch 21 Lebens- und damit auch Konsumjahre vor sich. In der Kommunikation dagegen werden die Marketers immer jünger. Bei den Kommunikationsagenturen ist inzwischen fast jeder zweite Verantwortliche unter 30 und mit den Herausforderungen des Alters nicht ausreichend vertraut. Umso wichtiger ist es, Produkte und Kampagnen aus Sicht einer älteren Zielgruppe zu betrachten. Das gilt auch für die Gestaltung am virtuellen Point of Sale und im Ladengeschäft. Verständnis zwischen den Generationen fördern Der Feierabend AgeMan® ist eine von Feierabend.de initiierte Weiterentwicklung des vom Meyer-Hentschel Instituts (Zürich/Saarbrücken) entwickelten Altersanzugs. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Bedürfnissen der Silver Surfer. Um im Alltag, im Büro oder auf Reisen alle realen und virtuellen Kontaktpunkte aus Sicht der älteren Generation zu analysieren, gibt es einen speziellen Touchscreen-Handschuh. „Damit be-greifen die Testpersonen, warum einige Verpackungen für Best Ager schwer zu öffnen oder welche Buttons bei Touchscreens zu klein sind“, so Wild. „Im Testlauf kann es schon mal zu Schockerlebnissen kommen. Zum Beispiel wenn Marketers feststellen, dass Senioren bestimmte Tonfrequenzen in Radio- und TV-Spots gar nicht hören oder die Kernbotschaften in ihren Anzeigen nicht wahrnehmen. Auch das Blickfeld verengt sich im Alter. Deshalb empfehle ich Verkaufsberatern, ältere Kunden von vorne anzusprechen sowie langsam und deutlich zu artikulieren.“ Und wer die Folgen des Alters am eigenen Körper gespürt hat weiß, wie dankbar Senioren über jede Sitzgelegenheit oder einen Wasserspender beim Einkaufen sind. Einmal Senior und zurück: die Tourdaten Interessierte Produktentwickler, Marketers, Kommunikatoren oder Redakteure haben die Möglichkeit, den Feierabend AgeMan® Altersanzug an folgenden Orten auszuprobieren: – HAMBURG – OMR Festival 2018, Halle A3, Stand I10, 22. und 23. März 2018 – MÜNCHEN – After-Work-Event am Vorabend der 66. Seniorenmesse, 19. April 2018 – DORTMUND – Deutscher Seniorentag, 27. bis 29. Mai 2018 – KÖLN – dmexco, 12. und 13. September 2018 – MÜNCHEN – expopharm, 10. bis 13. Oktober 2018 Unternehmen können ihren Mitarbeitenden den Alterungsprozess auf Probe auch in hausinternen Workshops anbieten. Mehr Informationen zum Crashkurs Seniorenmarketing unter: http://ots.de/UQCRsz Pressekontakt: Vitamin B – PR im Dialog® Verena Glaese, 0177 7 89 98 76 v.glaese@vitaminb-dialog.de Original-Content von: Feierabend.de, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de