Text: Bundespolizei und TBF/Holger Kasnitz · Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Feierliche Indienststellung des neuen Einsatzschiffes der Bundespolizei der BP 81 “Potsdam“. Am 22. Juli 2019 wurde in Neustadt in Holstein die BP 81 “POTSDAM“ als erstes von drei neuen Einsatzschiffen der Bundespolizei feierlich in Dienst gestellt. Nach dem symbolischen Baubeginn, der Kiellegung am 14. August 2017 und der genau16 Monate später erfolgten Schiffstaufe in der Fassmer Werft GmbH & Co. KG wurde nun die nun die “Potsdam“ im Kommunalhafen von Neustadt in Holstein in Dienst gestellt.

Die Indienststellung des hochseetauglichen Einsatzschiffes mit dem Namen “Potsdam“ als Dienstsitz des Bundespolizeipräsidiums ist ein besonderes Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung der Bundespolizei und der Stadt Potsdam.

Mit der zeitnah folgenden zwei Schwesterschiffen, der BP 82 “Bamberg“ und der BP 83 “Bad Düben“, werden drei über 28 Jahre alte Schiffe ersetzt. Die neuen Einsatzschiffe verfügen unter anderem auch über ein Hubschrauberdeck für den größten Hubschrauber der Bundespolizei, die Super Puma, sowie Staumöglichkeiten für Container mit spezieller Missionsausstattung.

Mit der heutigen Indienststellung übernimmt die Bundespolizei-See das Einsatzschiff und wird sich zunächst durch umfangreiche Schulungsprogramme mit dem anspruchsvollen Einsatzmittel vertraut machen. Die BP 81 “Potsdam wird zunächst neben der BP 24 “Bad Bramstedt“ als zweites Einsatzschiff der Bundesbundespolizeiinspektion See Cuxhaven ihren Einsatz vorrangig in der Nordsee leisten.

Technische Daten BP 81

Länge: 86,20 m

Breite: 13,40 m

Höchstgeschwindigkeit: 21 Knoten (39 km/h

Antrieb: Diesel/Elektrisch

Sonderausstattung: Hubschrauberdeck

Die BP 81 “POTSDAM“ ist das erste von drei neuen Einsatzschiffen das am Montag feierlich in Dienst gestellt wurde. Nach dem alle Personen auf dem Hubschrauberdeck der “Potsdam“ versammelt waren setzte ein leichter Nieselregen ein. Wasser jetzt von Oben und von Unten.

Bodo Kaping, der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erzählte viel über die Bundespolizei-See, von den ersten kleinen Booten und immer größeren Booten, die man dann schon Schiff nannte, bis zu der jetzt neuen 86,20 Meter langen “POTSDAM“ und den

Dann sagte Kaping zu seinem Kollegen Karl-Heinz Meyer, der für die Beschaffung zuständig ist: „So Karl-Heinz, jetzt ist das nicht mehr dein Schiff, jetzt ist das mein Schiff“, damit war wohl die Übergabe der “POTSDAM“ abgeschlossen.

Nun kam die Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn,

MdB – Bundesfinanzministerium und Taufpatin der “POTSDAM“ an das Rednerpult. Bodo Kaping hatte eine kleine Überraschung für sie. Er übergab ihr den Korken der Taufflasche.

Frau Hagedorn bedankte sich, berichtete über ihren Einsatz damit die drei neuen Schiffe gebaut werden konnten. Sie hatte auch noch kleine Präsente für die Kommandanten der “Potsdam“ dabei. Für Helge Pingel und Hans-Joachim Paulsen und der jeweiligen Besatzungen gab es die neuen Sonderbriefmarken Polizeien des Bundes und der Länder.

Neustadts Bürgermeister Mirko Spiekermann und der Bürgervorsteher Sönke Sela übergaben die Neustädter Flagge an die Kommandanten Helge Pingel und Hans –Joachim Paulsen im beisein von Bodo Kaping, der anschließend die Bundesdienstflagge an Helge Pingel überreichte. Es wurde die Nationalhymne von dem Musik-Quartett gespielt, das sich auf dem Oberdeck befand. Danach gab der Kommandant der 1. Besatzung Helge Pingel das Kommando „Heißt Flagge“ und die neue Bundesdienstflagge wurde gehisst. Nun war die „Potsdam“ offiziell in Dienst gestellt.