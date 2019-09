“Zum Bilderbogen”

FEK Team beim Muddy Angel Run. 31.08.2019, Hamburg. Fotos und Text: Thomas Nyfeler. Teamwork nicht nur während der Arbeitszeit / Sonne, Schlamm, Hindernisse und jede Menge Spaß – Muddy Angel Run 2019. Hamburg – Am Sonnabend fand der diesjährige „Schauinsland Muddy Angel Run“ in Hamburg statt und die mutige Truppe aus dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster startete mit 10 FEKlerinnen und stellten sich dieser Herausforderung.

Die Aufgabe: 5km Strecke, 15 Hindernisse, viel Schlamm und Wasser, voller Körper- und Teameinsatz. Der Grundgedanke der Veranstaltung ist, Frauen mit Brustkrebs mental und finanziell Unterstützung zu leisten. Hierfür wird ein Teil des Startgeldes – bereits mehr als 451.397,89 € – an Brustkrebs Deutschland e.V. gespendet. Der Verein ist auch bei jeder Veranstaltung deutschlandweit mit einem Infostand vertreten und profitiert von dieser Plattform. Viele der Teilnehmerinnen haben persönlich oder beruflich mit dem Thema zu tun und wollten ein Zeichen setzten. So auch die 10 FEKlerinnen, die um 11:20 Uhr auf die Strecke starteten und gemeinsam alle Herausforderungen meisterten. Die Hindernisse bestanden z.T. aus Schlammbädern, schrägen oder senkrechten Wänden, Balken, Reifen, Rutschen, Klettergerüsten, einem Schaumbad oder einem See, der durchquert wurde. Weniger der sportliche Ehrgeiz, als der Spaß und die Unterstützung für Frauen mit Brustkrebs steht bei dieser Veranstaltung im Vordergrund. Daher stand bei den Mädels auch wie im echten Berufsleben „Teamwork“ auf dem Programm und somit halfen sich die Teilnehmerinnen gegenseitig, niemand musste alleine laufen und anschließend wurde zusammen der Erfolg gefeiert.

“Zum Bilderbogen”