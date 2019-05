Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Lübeck. zu einem Feuer in der Waldorfschule in der Dieselstraße kam es heute gegen 17:00. Es brannten Müllcontainer in einem direkt neben der Schule gelegenen Schuppen. Die Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen in letzter Sekunde verhindern.Der Schuppen brannte beim beim Eintreffen der Feuerwehr lichterloh. Das Gebäude wurde mit Wasser geschützt und gleichzeitig der Schuppen gelöscht. Die Hitze war so groß, daß am Schulgebäude die große Hitze Schäden an der Fassade entstanden. Nach Kontrolle der Schulräume gab es Entwarnung, das Gebäude kann weiter genutzt werden. Der Einsatz war erfolgreich.

Die Brandursache ist unklar. Die Kripo hat am frühen Abend den Brandort untersucht. Sie muss jetzt klären, ob sich durch die Sonneneinstrahlung der Abfall entzündet hat oder ob es Brandstiftung war.