Feuerwehrgutachten: Zusammenarbeit lohnt sich – Wie erst jetzt bekannt wurde hat der Ausschuss für Umwelt Sicherheit und Ordnung der Hansestadt Lübeck in der letzten Sitzung vom 17.1.2017 nach langen intensiven Beratungen das Gutachten zur Wirtschaftlichkeit und zur Organisationsstruktur der Feuerwehr Lübeck mit seinen entsprechenden Auswirkungen einstimmig verabschiedet. Diesem hat die Lübecker Bürgerschaft in einer neuen Sitzung am 26.1.2017 zugestimmt.

Alle Fraktionen hatten eine gemeinsame Stellungnahme zu dem Gutachten erarbeitet. Es bildet die Grundlage für die zukünftige Ausrichtung und Ausstattung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren in Lübeck. Dazu sagten die sicherheitspolitischen Sprecher der CDU- und SPD-Bürgerschaftsfraktion Jochen Mauritz und Frank Zahn: „Wir haben nach konstruktiver Beratung mit allen Parteien einen Kompromiss gefunden, der die Sicherheit der Lübecker Bevölkerung gewährleistet sowie die personelle und materielle Ausstattung der Feuerwehren verbessert.“

Kernpunkte sind die Erhöhung der Funktionsstelle im Führungsdienst der Berufsfeuerwehr, sowie die grundsätzliche Beibehaltung eines 4-Wachensystems. Darüber hinaus lehnten die Ausschussmitglieder eine zwangsweise Verringerung der Freiwilligen Feuerwehren ab. „Wir freuen uns über jeden der sich freiwillig in der Feuerwehr engagiert. Zwangsfusionen demotivieren nur“, so die Sprecher.

Einigkeit gab es auch bei der Kfz-Ausstattung der Wehren. Das bestehende Fahrzeugkonzept mit seinen regelmäßigen Investitionen in Höhe von 700.000 Euro jährlich und die Anschaffung eines neuen Feuerlöschbootes soll fortgeschrieben werden. Die nötigen Finanzmittel werden im Haushalt der Hansestadt bereitgestellt.

„Wir, die SPD- und CDU-Bürgerschaftsmitglieder danken allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lübeck. Den Kameradinnen und Kameraden wünschen wir allzeit gutes Gelingen und bedanken uns für das ehrenamtliche Engagement.“