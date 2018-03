Text und Fotos: TBF/Holger Kröger – Feuerwehrübung: Rettung aus der bitter kalten Wakenitz ·Es war schon ein eisiges Szenario und das lief so ab: Die Feuerwehrleute retteten mehrere Menschen aus der Wakenitz, die in das Eis eingebrochen sind. Zugleich probte die Tauchgruppe der Berufsfeuerwehr Taucheinsätze unter der etwa 30 Zentimeter dicken Eisschicht geprobt. Die Übungen verliefen erfolgreich. Siehe Foto-Galerie Seite 2 >>>>Stück für Stück robbten Feuerwehrleute auf dem Eis der Wakenitz voran und brachten die „verunglückte“ Person mittels einer Spezialtrage in Sicherheit.

Für die Übung hatten die Feuerwehrleute ein großes Loch in das Eis gesägt und die etwa anderthalb mal anderthalb Meter große Eisplatte unter das Eis geschoben.