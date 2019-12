Essen (ots) – Im Zuge des wachsenden Online-Geschäfts sowie der neuen Logistikstrategie von Galeria Karstadt Kaufhof entstehen am Logistikstandort Essen-Vogelheim, den das Warenhausunternehmen gemeinsam mit seinem Logistik-Partner Fiege künftig wieder in Eigenregie betreibt, rund 500 neue Arbeitsplätze. Bislang wurde das Lager von einem externen Dienstleister für das Warenhaus betrieben. Das Joint Venture von Fiege und Galeria Karstadt Kaufhof ermöglicht jetzt aber, die Übernahme der operativen Verantwortung für die Logistik und maßgeschneiderte Lösungen für das wachsende Geschäft des Warenhauses. Der Standort Essen-Vogelheim ist der erste Logistikstandort, der zu Fiege und Galeria Karstadt Kaufhof übergeht, die weiteren Standorte folgen ab dem kommenden Jahr. „Essen-Vogelheim als Großstandort mit idealer Verkehrsanbindung ist und bleibt sehr wichtig für das Warenhaus und wir sind froh, dass die bewährten und langjährig erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiter für diesen wichtigen Standort da sind“, sagte Reinhard Haas, Leiter Immobilien und Logistik Galeria Karstadt Kaufhof. Im Zuge des Betriebsüberganges waren alle Mitarbeiter übernommen worden. Die Neuausrichtung der Niederlassung und die Integration des E-Commerce-Geschäftes gibt dem Standort eine gute Perspektive: „In Essen-Vogelheim ist in den nächsten Monaten ein starker Personalaufbau erforderlich. Zusammen mit den rund 400 neuen Jobs in unserer Hauptverwaltung haben wir in Essen fast 1.000 neue sozialversicherungspflichtige Stellen aufgebaut“, so Haas. „Wir werden die Omnichannel-Abwicklung von Fashionartikeln für Galeria Karstadt Kaufhof von hier aus übernehmen und intensiv weiterentwickeln“, sagte Walter Johne, Managing Director Omnichannel Retail bei Fiege. Die enge Verzahnung von Onlinegeschäft und stationärem Handel ist eins der Kernziele im neuen Logistikkonzept für Galeria Karstadt Kaufhof. Dabei spielt der Standort Essen-Vogelheim mit seinen 130.000 Quadratmetern Logistikfläche eine besondere Rolle. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und die anstehenden Aufgaben an dem zentralen Fashionlogistikstandort für Galeria Karstadt Kaufhof „, sagte Ulrich Siggemann, der als Geschäftsführer der Fiege Essen GmbH & Co. KG die Niederlassung Essen-Vogelheim leitet. „Wir freuen uns, dass die Stadt Essen nicht nur über diesen stabilen Logistikstandort verfügt, sondern darüber hinaus einen solchen Stellen- und Kompetenzzugewinn verzeichnen kann“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Britz. „Essen ist nicht nur eine lebenswerte und überraschend grüne Stadt, sondern auch ein hochattraktiver Unternehmensstandort mitten im pulsierenden Ruhrgebiet.“ Pressekontakt: Unternehmenskommunikation presse@karstadt.de 02017272030 Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16971/4456309 OTS: Karstadt Warenhaus GmbH Original-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de