London (ots/PRNewswire) – Fineqia International Inc. (das „Unternehmen“ oder „Fineqia“) (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich bekanntzugeben, dass seine britische Tochtergesellschaft erfolgreich die Zeichnung von weiteren 25.000 USD in The Field LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kalifornien („The Field“), aufgelegt hat. The Field wurde am 12. Oktober 2017 angekündigt und war das erste Angebot von Fineqia auf der Online-Plattform seiner britischen Tochtergesellschaft Fineqia Ltd (die „Fineqia-Plattform“). Auf der Fineqia-Plattform konnte The Field 100.000 USD mobilisieren, um den Film ‚Line of Descent‘ (vormals The Field) zum Abschluss zu bringen. Fineqia Ltd hat jetzt die Zeichnung von weiteren 25.000 USD in The Field aufgelegt, die für die Postproduktion des Films gebraucht werden. „Line of Descent“ ist ein Action-Drama, das auf den Straßen von Neu-Delhi (Indien) spielt und noch in diesem Jahr in die Kinos kommen soll. Es erzählt die Geschichte eines dysfunktionalen Mafia-Clans, der sich selbst bekriegt. Ein verdeckter Ermittler kämpft derweil mit seinen eigenen Dämonen, während er den Clan zur Strecke bringt. Der Film des Regisseurs Rohit Karn Batra ist mit Hollywood-Schauspieler Brendan Fraser neben einigen der bekanntesten indischen Schauspielern besetzt, darunter Abhay Deol, Ronit Roy und Prem Chopra. Mit seinen finsteren kriminellen Untertönen knüpft der Film an Kultklassiker wie Slumdog Millionär (2008) und City of God (2011) an. „Wir freuen uns sehr, dass Rohit erneut Fineqia beauftragt hat, um diese zusätzliche Zeichnung zur Fertigstellung des Streifens aufzulegen“ sagte Bundeep Singh Rangar, Chief Executive Officer (CEO) von Fineqia. Fineqia hat heute ebenfalls das Ausscheiden von Martin Bernholtz aus Fineqias Vorstand mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben. Bernholtz war seit dem 20. Juni 2014 als ein Direktor von Fineqia bestellt. „Wir danken Martin für seine langjährigen Dienste. Er war ein engagiertes Mitglied des Vorstandes von Fineqia und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagte Rangar. Informationen zu Fineqia International Inc. Das Unternehmen Fineqia International Inc. ist in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) börsennotiert. Fineqia International skizziert die Corporate Governance, die Kultur, die Prozesse und die Beziehungen des Unternehmens, denen das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften und Investments unterliegen. Fineqia International überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter https://investors.fineqia.com/news. Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsdienstleister haben den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht geprüft und lehnen jede Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieses Inhalts ab. Informationen zu Fineqia Limited Fineqia Limited fungiert als Vermittler, der die Wertpapiere eines ausstellenden Unternehmens auf den Markt bringt, vertreibt und vermarktet sowie die Risiken transparent aufzeigt und dabei objektiv auf sich ergebende Gelegenheiten hinweist. Weitere Informationen finden Sie unter www.fineqia.com. Risikowarnung Die Investition in Start-ups und Unternehmen in der Frühphase ihres Geschäfts beinhaltet Risiken wie unter anderem Illiquidität, Dividendenausfall, Investitionsverlust und Verwässerung und sollte nur im Rahmen eines diversifizierten Portfolios geschehen. Fineqia Ltd richtet sich ausschließlich an Investoren, die ausreichend vorbereitet sind, um diese Risiken zu verstehen und ihre eigenen Investitionsentscheidungen zu treffen. Sie können nur über Fineqia Ltd investieren, wenn Sie als ausreichend vorbereitet registriert sind. Diese Seite wird von Fineqia Ltd kommuniziert und wurde von Kession Capital Ltd als Werbung für eine Finanzdienstleistung genehmigt. Fineqia Ltd ist ein bestellter Repräsentant von Kession Capital Ltd, der von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert wird. Investitionen sind keine Angebote mit garantierten Erträgen und Investitionen können nur von Mitgliedern über Fineqia Ltd auf Basis der in den Präsentationen der jeweiligen Unternehmen bereitgestellten Informationen getätigt werden. Fineqia Ltd übernimmt keine Verantwortung für diese Informationen oder die Empfehlungen oder Meinungen der Unternehmen. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Informationen (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) („zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle Aussagen mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen“) glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie sich in der Zukunft ereignen werden (einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen bezüglich möglichen Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „weiterhin“, „erwarten“, „voraussehen“, „wird geschätzt“, „glauben“, „beabsichtigen“, „planen“ oder „prognostiziert“ oder der Negation dieser Wörter sowie anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht von der Gesellschaft kontrolliert oder vorhergesehen werden können und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutiert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden, zählen unter anderem und ohne Einschränkung das Unvermögen, ausreichende Finanzierungsmittel einzuholen, und andere Risiken, die in öffentlichen Registern des Unternehmens bei den entsprechenden Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenn geltende Wertpapiergesetze etwas anderes verlangen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es denn, es wird gemäß dem geltenden Wertpapierrecht gesetzlich vorgeschrieben. Fineqia Limited (FRN: 757772) ist ein bestellter Repräsentant von Kession Capital Limited (FRN: 582160), der von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich autorisiert und reguliert wird. Für alle Anfragen: Bundeep Singh Rangar CEO Bundeep.Rangar@Fineqia.com (file://10.86.178.61/TempXE/Bundeep.Rangar@Fineqia.com)Tel.: +1-778-654-2324 Original-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de