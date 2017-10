“Zum Bilderbogen”

Text: TBF/Holger Kasnitz · Fotos: TBF/Kay Thurau · Musikalische Flussfahrt mit der MS “WAKENITZ“ von Lübeck nach Rothenhusen auf der Wakenitz zum Ratzeburger See, am Samstag, den 8. Oktober 2017. Viele Gäste kamen zu der musikalischen Flussfahrt. Sänger Dirk Roggenbach kam aus Köln nach Lübeck und stellte seine neusten Lieder vor, die vom Publikum sehr lautstark beklatscht wurden.Ann & Randy, das Berliner/OberHarzer Duo sorgten auch für gute Laune. Sie fanden erst vor kurzer Zeit zueinander. Randy ist Polizist in Berlin und Ann arbeitet als Kindergärtnerin im Oberharz.

Stargast Jan Heyston sorgte mit seiner Gitarre für Mega-Stimmung. Die Partygäste sangen, schunkelten und tanzten zu seiner Musik.

Als Überraschungsgast kam Matthias Eike noch kurz vor dem Ablegen auf die MS “WAKENITZ“, gesprungen. Er brachte mit seinen Songs die Stimmung noch mal richtig zum Kochen. Die Veranstaltung ging bis in die späte Nacht. Trotz des Regens waren alle Leute lustig und fröhlich, man hatte ja ein Dach über dem Kopf. Es war ein (feucht-)fröhlicher Abend, der da endete, wo er begann, am Lübecker Falkendamm.

Moderation: Kay Thurau.

Technik: Olaf Langosch.

Lieben Dank an alle Künstler und Beteiligte.

Diesen Abend sollten wir bald wiederholen.