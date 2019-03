Berlin (ots) – Das Berliner food-Logistik Startup fliit erhält 10 Mio. Euro neues Kapital. Investoren für die Series A sind der Maersk Growth Fonds des Logistik-Giganten Maersk und der Venture Capital Fonds Alstin II. Außerdem beteiligen sich auch bisherige Investoren, insbesondere die Berlin Technologie Holding. Das macht fliit fliit macht Lebensmittel-Logistik einfach, indem es Lebensmittelproduzenten Transportfahrten vermittelt. Konkret: Mit einer Technologie-Plattform vernetzt und aggregiert fliit spezialisierte Logistikunternehmen und führt damit Transporte für die Lebensmittelindustrie in ganz Deutschland durch. Durch die Zusammenarbeit mit Maersk werden end-to-end Lösungen für Lebensmittelproduzenten weltweit entwickelt. Dabei ergänzt fliit mit seiner Kompetenz und seinem Netzwerk im Straßentransport und der Endverteilung die Fähigkeiten von Maersk auf dem Seeweg. Kapital für Wachstum, Weiterentwicklung und Expansion Das neue Kapital soll vor allem eingesetzt werden, um das Wachstum von fliit zu beschleunigen und die Entwicklung der digitalen Plattform voranzutreiben. Außerdem wird fliit auch ins Ausland expandieren. Flavio Alario, Gründer und Geschäftsführer der Fliit Holding GmbH dazu: „Wir freuen uns sehr über die Beteiligung durch den etablierten Logistiker und Containerschiff-Weltmarktführer Maersk sowie den renommierten Finanzinvestor ALSTIN II rund um Carsten Maschmeyer. Damit haben wir die perfekten Partner, um schnell europaweit zu skalieren und eine neue Art der Lebensmittel-Logistik zu schaffen: flexibel, effizient und kundenfokussiert.“ Das sagen die Investoren „Mit dem Fokus auf Lebensmittel-Logistik löst fliit die Königsdisziplin der Logistik. Wir sind extrem beeindruckt, wie das Team jahrelange Logistik-Erfahrung mit Technologie kombiniert, um ein europaweites Netzwerk zu bauen“, sagt Jeppe Høier, Partner bei Maersk Growth. Carsten Maschmeyer von Alstin II: „Der revolutionäre Ansatz von fliit, komplexe Technologie mit bestehenden Ressourcen zu verbinden, hat uns überzeugt. Damit gelingt es, frische Ware noch schneller zu liefern und die Kühlkette verlässlich einzuhalten. fliit schafft damit eine völlig neue Art der Logistik! Begeistert sind wir auch vom Gründerteam und CEO Flavio Alario. Er hat 12 Jahre Erfahrung beim Logistik-Riesen DHL und dadurch ein tiefes Verständnis der Logistikbranche.“ Die Entwicklung von fliit Im vergangenen Jahr konnte fliit sein Partnernetzwerk auf über 200 regelmäßige Transportpartner ausbauen und deckt damit Lieferungen in allen Teilen Deutschlands sowie Nachbarländern ab. Auch intern holt sich das Team mit Jan Hoberg (BCG, Harvard) als COO und weiterem Geschäftsführer erfahrene Verstärkung ins Top-Management. Kunden wie MSG Frucht, L’Osteria, Rewe, Landgard und Hello Fresh nutzen bereits den Service von fliit und zeigen, dass das Startup sich immer mehr gegenüber traditionellen Lösungen durchsetzt und Potenzial hat, den Lebensmittellogistikmarkt neu zu ordnen. Über fliit Das 2016 von Nils Hempel und Flavio Alario gegründete Startup hat es sich zur Mission gemacht, Lebensmittellogistik einfach, effizient und transparent zu machen. Logistik sollte Top-Entscheidern in Lebensmittelfirmen keine Zeit und Nerven kosten, so die Überzeugung der Gründer. Darum hat fliit eine Lösung geschaffen, um Logistik transparent und flexibel zu machen. Dazu verlässt sich fliit auf ein wachsendes Netzwerk von Transportpartnern, mit denen Lieferungen in ganz Deutschland ausgeführt werden. Durch lückenlose, digitale Dokumentation bringt fliit außerdem mehr Transparenz in die Logistikabläufe. Über Maersk Growth Maersk Growth ist der Investmentfonds der A.P. Møller – Mærsk A/S, dem weltweit führenden Containerschiff-Fracht-Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Investments in junge Unternehmen und Ideen, die das Potential haben, weltweite Handelsstrukturen zukunftsorientiert zu verändern, insbesondere in Anknüpfung an das Kerngeschäft von Maersk. Dazu hat Mearsk Growth bereits in Logistik- und Lebensmittel-Startups wie ripe.io, Impact Vision, Loadsmart und Sensor Transport investiert. Über ALSTIN Alstin II Fonds GmbH & Co. KG (Alstin Capital), ist ein unabhängiger, langfristig orientierter Venture Capital-Fonds mit Sitz in München. Im Investitionsfokus von Alstin Capital liegen innovative, dynamisch wachsende Unternehmen, die erfolgreich in Märkten wie Finanzdienstleistung/FinTech sowie Versicherungswesen/InsurTech agieren. Pressekontakt: Flavio Alario Fliit Holding GmbH Zossener Straße 55-58, Aufgang D, 4.OG D-10961 Berlin flavio@fliit.de Original-Content von: Fliit Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de