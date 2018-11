Berlin (ots) – Eine achtköpfige Jury hat die 20 Finalisten nominiert, die sich auf den beiden Startup-Days der Internationalen Grünen Woche Berlin 2019 (18.-27.1.) präsentieren werden. Die ausgewählten Gründer stellen am 23. und 24. Januar in Pitch-Sessions und im Ausstellungsbereich des Professional Centers ihre Geschäftsideen und Produkte vor. Mit den Startup-Days möchte die Messe Berlin aktuelle Foodthemen und -Trends positionieren, aber auch den Wandel des Konsumentenverhaltens abbilden. So genannte Microbrands bedienen das gewachsene Bedürfnis der Konsumenten nach Unterschiedlichkeit in Geschmack, Herkunft des Produktes, Herstellung oder Vereinbarkeit mit gesundheitlichen, lebensanschaulichen oder religiösen Ernährungsgewohnheiten. Somit beeinflussen Food-Startups auch, was morgen auf dem Teller des Konsumenten landet. Dies zeigen auch die unterschiedlichsten Wettbewerbseinreichungen wie beispielsweise insektenbasierte Lebensmittel als nachhaltige und schmackhafte Alternative zu Proteinen aus Schlachttierhaltung, Rindfleisch ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe – direkt vom Hof an die Haustür geliefert, lang haltbare und zusatzstofffreie Knödel aus gerettetem Brot im Glas, Hanf als regionales Superfood, mit Solarenergie gefertigte Halme aus Glas als wiederverwertbare Alternative zu Milliarden von weggeworfenen Plastikstrohhalmen, vegane essbare Eislöffel aus Nahrungsfasern, ein nachhaltiges Konzept für Lifestyleprodukte auf Basis der Kakaofrucht, das eine möglichst vollständige Verlagerung der Produktionskette in die Rohstoff-Ursprungsländer anstrebt, oder das Fruchtfleisch von Bio-Jackfruit als Bereicherung der pflanzlichen Küche. Das Professional Center der Grünen Woche ist exklusiv für Fachbesucher, Aussteller sowie Pressevertreter zugänglich. Gerade Food-Startups in den unterschiedlichen Gründungsphasen kommen hier mit wichtigen Entscheidern aus dem Lebensmittelhandel, Multiplikatoren sowie Investoren, Projekt- oder Vertriebspartnern in Kontakt und profitieren von der weitreichenden Medienpräsenz der Messe. Ausführliche Informationen zu den Unternehmensprofilen der 20 Finalisten der Startup-Days und ihren Produkten unter: www.grünewoche.de/startups. Weitere Informationen: factum Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Carina Freutsmiedl, Leopoldstraße 54, 80802 München, Tel: +49 89 8091317-42, Email: freutsmiedl@factum-pr.com Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038-2218 rogall@messe-berlin.de Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de