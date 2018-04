Köln (ots) – – Im März 7,7 Prozent Marktanteil bei den Pkw und damit ein Plus von 0,2 Prozentpunkten gegenüber Vorjahresmonat – Im ersten Quartal 7,3 Prozent kumulierter Pkw-Marktanteil und ein weiteres Zulassungsplus von 6 Prozent beziehungsweise 3.556 Pkw gegenüber dem Vorjahreszeitraum Ford schließt den März mit 26.890 Pkw-Zulassungen und einem weiter gewachsenen Marktanteil von 7,7 Prozent ab. Die Pkw-Zulassungen aller Hersteller sind im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent niedriger ausgefallen. In dieser aufgrund von zwei weniger Verkaufstagen als im Vorjahr schwächeren Gesamtindustrie konnte Ford seinen Marktanteil um 0,2 Prozentpunkte steigern. Im ersten Quartal 2018 ist die Summe der zugelassenen Ford-Pkw um 6 Prozent beziehungsweise 3.556 Zulassungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. 64.535 Pkw-Zulassungen münden hier in einen kumulierten Marktanteil von nun 7,3 Prozent und ein Plus von 0,1 Prozentpunkten. Nach fünf Jahren profitablem Wachstum in Deutschland knüpft Ford damit im ersten Quartal 2018 nahtlos an die Erfolgsgeschichte an. Treiber des Erfolgs waren im März die Modelle EcoSport (1.637 Zulassungen), Fiesta (4.595), Focus (7.186) und Kuga (4.628). Auch die Nachfrage im Handel nach den neuesten und seit kurzem für Kunden bestellbaren Modellen Fiesta Active und Ka+ ist erfreulich stark. „Wir waren in den ersten drei Monaten dieses Jahres mit exzellenten Verkaufsergebnissen und einer starken Nachfrage bei den Kunden unterwegs“, sagt Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. „Erklärtes Ziel ist es, im sechsten Jahr in Folge zu wachsen. Die Basis dafür ist gelegt und die bereits vor der Tür stehenden neuen Produkte – Mustang, Fiesta Active und ST-Line und Ka+ Active – werden unsere Ziele im kommenden Quartal unterstützen.“ Ford-Werke GmbH Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de. Pressekontakt: Kontakt: Beate Falk Ford-Werke GmbH Telefon 0221/90-17507 bfalk3@ford.com Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de