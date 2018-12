New York (ots) – – Der mittlerweile siebte Ford Trend-Report untersucht, wie sich das Verhalten beim Autofahren und in anderen Schlüsselbereichen des Lebens verändert – Der Trendbericht hinterfragt den Einfluss von Technologien – 87 Prozent der Erwachsenen sehen Technologie als Treiber für den weltweiten Wandel. Jedoch wünschen immer mehr Menschen auch einen gesunden Abstand zu Technologien Heute hat Ford den Trend-Report 2019 veröffentlicht, der sich eingehend mit den Gründen von Verhaltensänderungen beschäftigt, um die dynamischen Beziehungen zwischen Verbrauchern und einer sich verändernden Technologielandschaft aufzudecken. Die wichtigsten Erkenntnisse des mittlerweile siebten jährlichen Ford Trend-Reports: – Weltweit glaubt fast die Hälfte der Erwachsenen, dass Angst den Wandel antreibt. Sieben von zehn Menschen sagen, dass sie durch Veränderung gestärkt werden – 87 Prozent stimmen zu, dass Technologie heute der größte Treiber für Veränderungen ist. Fast acht von zehn Erwachsenen sind überzeugt, dass Technologie positiv ist – 67 Prozent der Erwachsenen weltweit würden ihre Kinder lieber mit einem autonomen Fahrzeug als mit einem Fremden fahren lassen – 45 Prozent der Erwachsenen geben an, dass sie Menschen beneiden, die sich von ihren Geräten trennen können. Sieben von zehn Verbrauchern stimmen zu, dass wir eine verbindliche Auszeit bezüglich der Nutzungsdauer von Geräten haben sollten – 84 Prozent der Erwachsenen weltweit geben an, dass sie im letzten Jahr kleine Schritte unternommen haben, um ihr Leben zu verbessern. 83 Prozent sind überdies der Meinung, dass kleine Schritte bei Veränderungen weniger einschüchternd wirken – 84 Prozent der Erwachsenen stimmen weltweit zu, dass Unternehmen psychische Gesundheitstage anbieten sollten. Der gleiche Prozentsatz stimmt zu, dass viele unterschiedliche Meinungen insgesamt zu positiven Veränderungen führen – Die Mehrheit der Erwachsenen weltweit sagt, dass sie beim Kauf von Produkten häufig die Umweltkosten berücksichtigen – 67 Prozent der Erwachsenen sind sich einig, dass entsprechende Technologien das Pendeln im Berufsverkehr einfacher machen Was das für 2019 und darüber hinaus bedeutet Der Ford Trend-Report dient als Blaupause, wie das weltweite Konsumverhalten sowohl Verbraucher wie auch Konzerne künftig beeinflussen könnte. Ford hat insgesamt sieben Trends näher betrachtet: 1. Verschiedene Perspektiven: Technologie hat einen tiefgreifenden Einfluss darauf, wie wir uns mit der Welt verbinden und wie wir sie sehen – mehr als je zuvor. Es gibt jedoch eine grundlegende Spannung zwischen denen, die Zugang zu Technologie haben und glauben, dass dies eine gute Kraft ist, und denen, die keinen Zugang zu neuen Technologien haben. – Ford hat den Zugang zu Technologien zur Priorität erklärt, um Menschen rund um den Globus intelligenter, sicherer und komfortabler zu bewegen. Ziel ist es, das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen zu werden, indem Innovationen benutzerfreundlicher, zuverlässiger und angenehmer werden. In einigen Städten nutzt das Unternehmen die Arbeit eines City Solutions-Teams, um den Bewohnern mehr Mobilität zu ermöglichen. 2. Digital Detox: Trotz starker Nutzung von digitalen Medien zeigen Trends, dass viele Menschen sich ihrer Geräteabhängigkeit zunehmend bewusst sind und nach Wegen suchen, weniger Zeit online zu verbringen. – Ford hat beispielsweise die Auswirkungen von Autorennen auf das Gehirn untersucht und so genannte Glücksmomente identifiziert. Anhand dieses Nervenkitzels, der für das allgemeine Wohlbefinden ausschlaggebend ist, wird die Denkweise eines Fahrers am Steuer erforscht. 3. Rückgewinnung von Kontrolle: In einer Welt, in der Kontrolle für viele immer schwieriger erscheint, suchen besonders bewusst agierende Konsumenten nach Möglichkeiten für die Zurückgewinnung von mehr Lebensverantwortung. – Ford setzt Empathie-Forschung ein, um die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Menschen besser zu verstehen, und nutzt diese Forschung für die Entwicklung neuer Technologien wie etwa dem Ford Co-Pilot360, einer Kombination aus Sicherheits- und Fahrer-Assistenzsystemen für größtmöglichen Komfort und gleichzeitig umfassendem Schutz für Fahrer und Passagiere. 4. Eine Person, viele Gesichter: Da soziale Medien eine große Rolle spielen, nehmen viele Konsumenten unterschiedliche Identitäten an. Dieses Verhalten wirkt sich auf das Kaufverhalten in vielen Bereichen, beispielsweise Kleidung, Fahrzeug oder auch Technik, aus. – Ford ist sich der Tatsache bewusst, dass ein Fahrzeug die Persönlichkeit eines Fahrers widerspiegelt. Daher entwickelt Ford Fahrzeuge, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bestes Beispiel ist der Ford Mustang, der meistverkaufte zweitürige Sportwagen der Welt, der sowohl Leistung als auch Charakter sowie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bietet. 5. Lebensarbeitszeit: Unsere Wahrnehmung von Arbeit hat sich verändert, und viele Verbraucher auf der ganzen Welt arbeiten bewusster an ihrem eigenen Leben. Unternehmen reagieren in Form von Sachleistungen, Sabbaticals, flexiblen Arbeitszeiten sowie Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. – Ford glaubt, dass Talente gestärkt werden, wenn Menschen dazu ermutigt werden, der Allgemeinheit etwas zurückzugeben. So stellt Ford seine Mitarbeiter bezahlt frei, um sich ehrenamtlich zu engagieren. 6. Schutz der Umwelt: Verbraucher stimmen überwiegend darin überein, dass Fortschritte beim Umweltschutz von Veränderungen des menschlichen Verhaltens abhängen. Viele suchen nach Anleitungen, mit welchen Mitteln sie ihren ökologischen Fußabdruck verbessern können. – Nachhaltigkeit in den Bereichen Gesundheit und Umwelt sind für das Geschäft von Ford von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach innovativen Methoden zur Verwendung nachhaltiger und recycelbarer Materialien. Zudem wird stets nach Wegen gesucht, um die Grenzen der Nachhaltigkeit zu erweitern. Bis Ende 2022 sollen zum Beispiel 16 rein batterie-elektrische Ford-Modelle auf den Markt kommen, darunter ein vom Ford Mustang inspiriertes Elektrofahrzeug. 7. Easy Street: Im Hinblick auf Mobilität geht es zunehmend darum, wie Zeit unterwegs genutzt werden könnte. Die Fähigkeit, unterwegs Dinge zu erledigen, könnte unsere automobil geprägte Mobilität, wie wir sie kennen, ändern. – Ford arbeitet mit anderen Unternehmen zusammen, um Warenlieferungen durch den Einsatz autonomer Fahrzeuge zu optimieren. Ein Pilotprogramm, das Ford in den USA gemeinsam mit Walmart und Postmates durchführt, untersucht, inwieweit selbstfahrende Fahrzeuge das Angebot großer Handelsketten ergänzen könnten. „Wir haben uns auf den Weg gemacht, den Ursprung positiver Veränderung zu finden, jene Art und Weise, wie wir drängen und gedrängt werden, um besser zu werden“, so Sheryl Connelly, Ford Global Consumer Trends and Futuring Manager. „Generelle Veränderungen bereiten uns manchmal Unbehagen, doch kontrollieren wir stets unser eigenes Verhalten. Wenn wir uns auf eigene, umsetzbare Ziele konzentrieren, können wir wunderbare Dinge tun.“ Der Automobilhersteller nutzt die Erkenntnisse aus dem Trendbericht, um regelmäßig die Prioritäten des Unternehmens auszurichten. Den vollständigen Trendbericht 2019 finden Sie unter: www.fordtrends.com. Ford-Werke GmbH Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com. Pressekontakt: Ute Mundolf Ford-Werke GmbH 0221/90-17504 umundolf@ford.com Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de