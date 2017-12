London (ots/PRNewswire) – Conotoxia.com ermöglicht den Zugang zum Forex-Markt. Das hohe Risiko von Devisengeschäften und die Möglichkeit, Kapital zu verlieren, wird deutlich vermerkt. (Logo: http://mma.prnewswire.com/media/453681/cinkciarz_logo.jpg ) (Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622640/Cinkciarz_Forex_Service.jpg ) Nach Angaben der Finanzaufsichtsbehörden verlieren rund 80 % der Anleger Geld auf dem Devisenmarkt. Das Angebot richtet sich daher in erster Linie an Personen mit einschlägiger Erfahrung und Wissen. Die Forex-Transaktionen umfassen unter anderem den Devisenhandel, aber auch Rohstoff- und Börsenindizes. Der neue Service bietet Finanznachrichten, Expertenanalysen und Bildungsmaterial als Unterstützung. Die Benutzer werden vor einem negativen Saldo in ihrem Forex-Konto geschützt. Die Conotoxia Ltd. bietet Forex-Dienstleistungen. Sie ist in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums notifiziert und wird von der zypriotischen staatlichen Finanzaufsichtsbehörde CySEC reguliert. Pressekontakt: Anna Blask Marketingabteilung a.blask@cinkciarz.pl / Aleksandra Dabrowska +(48)-885-110-500 Original-Content von: Cinkciarz.pl, übermittelt durch news aktuell

