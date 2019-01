Frankfurt am Main (ots) – Was soll und was kann Schule leisten? Wie gelingt inklusive Bildung? Wie werden Schüler/-innen fit für ihre digitale Zukunft? Und wie kann Schule von religiöser, kultureller und ethnischer Vielfalt profitieren? Diese und weitere Fragen der Bildungspolitik und Pädagogik stellt sich das zentrale Debattenforum der didacta – die Bildungsmesse in rund 20 Podiumsrunden und Vorträgen. Antworten geben Vertreter/-innen aus Politik und Verbänden, aus Bildungspraxis, Wirtschaft, Wissenschaft und Lehrerfortbildung. Zu Gast sind u. a. Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen; der Präsident der Kultusministerkonferenz und Staatsminister im Hessischen Kultusministerium Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz; die Landes- und Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, des Philologenverbandes und des Verband Bildung und Erziehung; Schulpädagogin Prof. Dr. Birgit Eickelmann; Medienpädagogin Prof. Dr. Paula Bleckmann; Journalistin und Bloggerin Kübra Gümüsay; Inklusions-Aktivist und Autor Raúl Aguayo-Krauthausen und viele andere mehr. Der Verband Bildungsmedien e. V. veranstaltet das Forum Bildung in Programmpartnerschaft mit den nordrhein-westfälischen Landesverbänden von GEW, Philologenverband und VBE. Sie finden das Forum Bildung auf der didacta – die Bildungsmesse in Köln in Halle 7, Stand D 40/E 41. Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist im Rahmen des Messebesuchs kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Weitere Informationen und das Programmheft zum Download finden Sie unter https://www.bildungsmedien.de/fb. Der Verband Bildungsmedien e. V. ist ideeller Träger der didacta – die Bildungsmesse. Als Service für die Besucherinnen und Besucher bietet er neben dem Forum Bildung auch die Veranstaltungsreihen Forum Unterrichtspraxis und Forum Berufliche Bildung an. Weitere Informationen dazu finden Sie auf https://www.bildungsmedien.de/didacta. Pressekontakt: Verband Bildungsmedien e. V. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dr. Dagny Ladé Kurfürstenstraße 49 60486 Frankfurt am Main Tel.: 069 9866976 – 14 www.bildungsmedien.de www.twitter.com/bildungsmedien Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell

