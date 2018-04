Bonn (ots) – Über zehn Jahre ist es her, dass die US-Immobilien- und Finanzkrise auch Europa erreichte. Dem regionalen Zusammenbruch des Hypothekenmarktes in den Vereinigten Staaten folgte damals die globale Eskalation. Die flächendeckende Finanz- und Wirtschaftskrise verschärfte sich durch den Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers und führte schließlich zu den schwersten Erschütterungen für die Weltwirtschaft seit den 1930er Jahren – mit dramatischen Auswirkungen auch auf die Staaten der Europäischen Union. Auch wenn die Zeit überschuldeter Staatshaushalte und dramatisch einbrechender Konjunktur in den meisten Euro-Ländern vorerst gebannt scheint, geht es nun darum, die gigantische Staatsverschuldung abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Bereits 2013 hatten 25 EU-Länder im sogenannten Fiskalpakt vereinbart, Schulden zu reduzieren sowie entsprechende Vorschriften und Gesetze auch in ihre nationalen Verfassungen aufzunehmen. Zusätzlich wurden Mechanismen verabschiedet, die das Verhalten der Banken direkt betreffen. Durch die so genannte Bankenunion soll das Risiko der Finanzhäuser bei Spekulationen erhöht und bei einem zukünftigen Zusammenbruch der Banken zuerst deren Eigner und Anleger haftbar gemacht werden. Das so geschaffene einheitliche Aufsichtsregime soll verhindern, dass einzelne Länder riskante Finanzgeschäfte anziehen – auf Kosten der anderen Euro-Staaten und zu Lasten der Stabilität des europäischen Finanzsystems. Doch was haben wir wirklich gelernt aus der globalen Finanzkrise, der europäischen Schuldenkrise und der damit verbundenen Krise einzelner EU-Staaten? Mit zunehmendem Abstand zum damaligen Tiefpunkt der Finanzkrise ist inzwischen wieder eine erneute Zunahme der Risikobereitschaft im Finanzsektor zu erkennen. Wie sicher sind Europas Banken? Markus Gürne diskutiert mit: – Prof. Hans-Werner Sinn, Ökonom – Antje Tillmann, CDU, Finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion – Diane Zetzmann-Krien, Geschäftsführerin, Trumpf Financial Services – Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

