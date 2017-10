Frauen besuchen Landtag in Kiel – 21 Frauen nahmen am Donnerstag, 12. Oktober 2017, an einem Besuch des Landtages in Kiel teil. Die Lübeckerinnen verfolgten eine Debatte im Landtag, in der es um kostenfreie Verhütungsmittel und bezahlbares Wohnen ging. Im Anschluss sprachen sie mit Abgeordneten verschiedener Fraktionen über Themen wie Schulpolitik, Altersarmut und die Arbeit des Landtages.

Mit dabei waren auch einige Lübecker Stadtmütter vom Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“. „Es war eine gute Erfahrung für unsere Frauen, im Landtag sein zu können, zu hören, was dort debattiert wird und mit den Abgeordneten direkt reden zu können. Am Ende hat uns ein wenig die Zeit für all unsere Fragen gefehlt“, so Susan Al-Salihi, Koordinatorin der Stadtmütter.

Angeboten wurde die Fahrt vom Frauenbüro der Hansestadt Lübeck im Rahmen der Reihe „Mehr Vielfalt in die Kommunalpolitik – Frauen sind dabei“. Seit 2013 bietet das Frauenbüro verschiedenste Veranstaltungen für Frauen an, die diese näher an Kommunalpolitik heranführen. Neben Fortbildungen (z.B. zu Rhetorik, Presse-Arbeit, Stadtplanung, Haushalt, Kita-Planung) und Einstiegs-Kursen (Wie funktioniert Kommunalpolitik) gibt es regelmäßig Treffen mit Frauen der Bürgerschaft und bekannten Politikerinnen. Die Fahrt zum Landtag wurde erstmals angeboten und stark nachgefragt.

Das gesamte Programm der Reihe ist zu finden unter: www.frauenbuero.luebeck.de (Veranstaltungen). Das Programm 2018 erscheint voraussichtlich im Januar 2018.