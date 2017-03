Frauen gründen anders: CHEFIN werden mit der IHK – Die Vollversammlung der IHK zu Lübeck will die Attraktivität des Unternehmertums steigern und mehr Menschen zum Schritt in die Selbstständigkeit motivieren. Besonders für gut ausgebildete Frauen ergeben sich aus der Leitung eines eigenen Unternehmens große Chancen.

Speziell für diese Zielgruppe laden die Investitionsbank Schleswig-Holstein, die bundesweite gründerinnenagentur und die IHK zu Lübeck am Mittwoch, 22. März 2017, zu einem kostenlosen Workshop nach Ahrensburg ein.

Unter dem Motto: „CHEFIN – Frauen gründen anders“ lernen die Teilnehmerinnen die Inhalte von Gründungskonzepten kennen und erhalten dabei einen verständlichen Überblick über die wesentlichen Fördermöglichkeiten. Außerdem bietet der Workshop eine gute Gelegenheit zum Vernetzen. Das Angebot richtet sich an Frauen aus Schleswig-Holstein, die eine haupt- oder nebenberufliche Existenzgründung planen oder ihr junges Unternehmen ausbauen möchten.

Eine verbindliche Anmeldung für den Workshop ist erforderlich. Er beginnt um 10 Uhr in den Räumen der IHK-Geschäftsstelle Ahrensburg, Beimoorkamp 6 in 22926 Ahrensburg, und endet gegen 13 Uhr. Anmeldungen nimmt Sonja Brockmann unter der Telefonnummer (0451) 6006-314 oder per E-Mail unter brockmann@ihk-luebeck.de entgegen.