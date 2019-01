Essen (ots) – Die KÖTTER Unternehmensgruppe feiert heute ihr 85-jähriges Bestehen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten zählt die Dienstleistungsgruppe zu den Top-10-Anbietern für infrastrukturelle Gebäudedienste und ist größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland. Diese Position wurde durch die jüngst erfolgte Integration der ARNDT-Gruppe mit Hauptsitz in Fürth weiter gestärkt. Gleichzeitig treibt das Traditionsunternehmen seine Digitalisierungsstrategie voran. Speziell die 2018 erfolgte Beteiligung am Schweizer Hightech-Anbieter Morphean SA und die Partnerschaft mit der Münchner F24 AG sowie die eigene Hightech-Leitstelle eröffnen vielfältige Entwicklungschancen. „Der erfolgreiche Einsatz von Big Data, Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Bausteinen erschließt uns ganz neue Märkte“, sagte Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe. Die mit den Sparten Security (Sicherheitsdienste und -technik, Risiko- und Gesundheitsmanagement), Cleaning (Unterhalts-, Glas-, Industriereinigung etc.) und Personal Service (u. a. Zeitarbeit für gewerbliche und kaufmännische Berufe) bundesweit tätige Dienstleistungsgruppe will so ihre nachhaltige Erfolgsbilanz fortsetzen. „Wir blicken mit Stolz, Zufriedenheit und Dankbarkeit auf diese 85 Jahre zurück und stecken gleichzeitig voller Tatendrang für die Zukunft unserer Unternehmensgruppe“, erklärte Friedrich P. Kötter, der gemeinsam mit seiner Schwester Martina Kötter die Tradition des Familienunternehmens in 3. Generation fortsetzt. „Stolz, weil unsere Gruppe für eine Erfolgsgeschichte steht, wie sie speziell in der Sicherheitsbranche ihresgleichen sucht. Zufrieden, weil unser langfristig ausgerichtetes Handeln die Unabhängigkeit unseres Familienunternehmens sichert. Dankbarkeit, weil unser Großvater und Vater hierfür die entscheidenden Grundlagen gelegt haben, die bis heute von fairen und vertrauensvollen Partnerschaften mit Kunden und Mitarbeitern getragen werden.“ Diese Leistungsstärke spiegelt sich in Kennzahlen und anspruchsvollen Aufträgen wider: – Im Rahmen des „24/7“-Leistungsversprechens legen die Mitarbeiter jährlich rd. 35 Millionen Kilometer zurück, davon einen erheblichen Teil für Objektschutzaufgaben. Unterstützt werden diese durch die Leitstelle in Essen, die jährlich über 28 Millionen Meldungen verarbeitet. – Als kompetenter Partner für Unternehmen aller Branchen oder auch öffentlicher Einrichtungen wie etwa Museen steuert die Sparte Security z. B. die Kassen- und Aufsichtsdienste oder ist im Museumsshop im Einsatz (u. a. Museum Barberini in Potsdam). Die Sparten Cleaning und Personal Service überzeugen durch anspruchsvolle Reinigungsdienstleistungen u. a. im Gesundheitswesen (z. B. Ruhrlandklinik, ein Unternehmen der Universitätsmedizin Essen) bzw. als erfahrener Partner für Personaleinsätze in Handel und Logistik (z. B. Kodi Logistik GmbH). „Wir werden diesen Erfolgsweg aus wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und höchster Dienstleistungsqualität konsequent fortsetzen“, machte Friedrich P. Kötter klar. „Denn wir wollen stets durch seriöse und verlässliche Leistung überzeugen und nicht etwa durch Dumpingpreise und Subunternehmer-Einsätze, wie es eine stetig wachsende Zahl von Marktbegleitern praktiziert.“ Tragender Pfeiler bleiben daher die Beschäftigten: „Der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen und braucht unsere volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung“, sagte Friedrich P. Kötter. Gerade angesichts fortschreitender Digitalisierung und sich weiter verschärfendem Arbeitskräftemangel, der alle Unternehmen betrifft, erfordert dies immer größere Kraftanstrengungen. „Speziell die Aus- und Weiterbildung hat eine zentrale Bedeutung. Sie macht nicht nur fit für neue Aufgabenfelder und Technologien. Sie ist gleichzeitig wichtiger Motivations- und Wertschätzungsmotor, also entscheidendes Instrument bei der Mitarbeiterbindung und -gewinnung“, ist der Familienunternehmer überzeugt. „Hier setzen wir speziell auf die Kompetenzen unserer bundesweit aktiven Akademie.“ Dies umso mehr, da die Digitalisierung auch den Dienstleistungssektor nachhaltig verändert. Entsprechend dem Anspruch Vorreiter bei der Digitalisierungs-Offensive in den eigenen Märkten zu sein, baut das Familienunternehmen sein Portfolio konsequent aus. Im Fokus steht die Erweiterung der bisherigen Systemlösungen, bei denen die maßgeschneiderte Kombination von Personal und modernster Technik bereits zentrale Relevanz hat, um digitale Technologien zu Smart Service Solutions. Denn mit Hilfe von KI, Big Data und cloudbasierten Technologien lassen sich z. B. Videosysteme zu komplexen Systemen entwickeln. Über eine effiziente und einfach anzuwendende Plattform hat der Kunde dabei alles im Blick: von der Aufnahme via IP-Kamera, über die cloud-basierte Aufzeichnung und intelligente Analysefunktion bis zu automatisierten Alarmfunktionen und zur Verarbeitung geschäftsrelevanter Informationen, wie die folgende Beispiele zeigen: – People Counting: Der Personenzähler ist ein intelligentes Werkzeug, mit dem Einzelhändler umfassende Kenntnisse über Besucherzahlen und die Konversionsrate in ihren Geschäften gewinnen können. Damit können sie ihre Leistung messen und so gestalten, dass die Kunden optimale Einkaufsbedingungen erhalten und die Verkaufszahlen steigen. – Queue Management: Das Tool versorgt Einzelhändler mit Live-Infos über Warteschlangen. Damit können sie automatisierte Maßnahmen in Echtzeit ergreifen, um die Wartezeit zu minimieren und das Einkauferlebnis zu erhöhen. Der Datenschutz wird durch die Verpixelung von Personen bzw. die Privacy-Funktion zur Ausblendung bestimmter Bereiche gewährleistet. – Visual Alarm Verification/Guards Replacement: Live-Video- und -Audio-Übertragung in die eigene Hightech-Leitstelle plus Ansprache von Verdächtigen via Lautsprecher ermöglicht schnelle Reaktion, reduziert Fehlalarme und steigert die Effizienz. Der virtuelle Wächter trägt ebenfalls zur Erhöhung von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bei, indem Fernüberwachung aus der Leitstelle z. B. Streifengänge in Teilen ersetzt. – Managed Service: Dieser erleichtert die Administration von Zutrittskontrollen und steigert parallel die Sicherheit. Dabei bündelt die hochgesicherte Plattform alle an den unterschiedlichen Objekten erfassten Daten und ersetzt so die jeweiligen lokalen Systeme. Darüber hinaus erhalten die vorab definierten Ansprechpartner bei wichtigen Ereignissen Live-Informationen und -Videos direkt auf Smartphone, Notebook etc. Gleichzeitig ermöglicht die Kooperation mit F24 Krisen und Notfälle flexibel, ganzheitlich und revisionssicher zu managen: vom Ausfall kritischer Infrastrukturen bis zur Bewältigung von Natur-katastrophen. Bestandteile der webbasierten und somit global einsetzbaren Lösung FACT24 sind u. a. die kurzfristige Einberufung von Krisenstäben oder Massenalarmierungen. „Diese Bausteine verdeutlichen, dass wir unsere Partner auf noch umfassendere Weise unterstützen und damit Sicherheit und Service auf eine ganz neue Stufe heben“, sagte Friedrich P. Kötter. Pressekontakt: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126, Carsten.Gronwald@koetter.de Original-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de