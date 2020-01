Friedliche und ereignisarme Silvesternacht in Brandenburg Die Feierlichkeiten zum neuen Jahr sind in Brandenburg ohne größere Zwischenfälle vonstatten gegangen. "Aus polizeilicher Sicht war es eine sehr friedliche und ereignisarme Nacht", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg am Neujahrsmorgen. Der Behörde seien nach aktuellem Stand keine sc

Ökolandbau: Brandenburg will mehr Anreize schaffen Brandenburg will Landwirten mehr finanzielle Anreize für die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft bieten. "Wir setzen auf die Anhebung der Umstellungsprämien", sagte Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Brandenburg liege derzeit unter dem Bundesdurchschnitt.

Neujahrsmesse - Papst: Gewalt an Frauen ist "Schändung Gottes" Rom (dpa) - Papst Franziskus hat am Neujahrstag mehr Mitspracherecht von Frauen gefordert und Gewalt gegen sie als "Schändung Gottes" bezeichnet. "Wenn wir unser Handeln heute menschlich gestalten wollen, müssen wir wieder auf die Frau schauen", sagte der Pontifex heute bei der Neujahrsmesse im Pete

Rauchen verboten auf Spielplätzen In Flensburg heißt es vom kommenden Jahr an "Rauchen verboten" auf den städtischen Spielplätzen. Auch E-Zigaretten sind ab dem 1. Januar 2020 tabu. Die Ratsversammlung hat ein entsprechendes Verbot im Dezember einstimmig beschlossen. "Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen setzen wir damit öffentlic

Schleswig-Holstein begrüßt 2020 in "Ruhe und Frieden" In vielen Städten und Orten Schleswig-Holsteins haben die Menschen feierlich das neue Jahr begrüßt. Bis Mitternacht herrschte in Deutschlands nördlichstem Bundesland laut Lagedienst der Polizei Schleswig-Holstein "Ruhe und Frieden". Es seien bislang weder größere Unfälle mit Feuerwerkskörpern noch G

Brand in Oberstufenzentrum in Hennigsdorf Der Brand eines Oberstufenzentrums in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) hat am Dienstag einen großen Schaden verursacht. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, stand das Dach des Gebäudes voll in Flammen und wurde komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. An dem Gebäude selbst sei ein erheblicher Wassers

Polizei für Silvesterabend gewappnet: Noch alles entspannt Die Brandenburger feiern den Jahreswechsel nach Angaben des Lagedienstes der Polizei bislang ruhig. "Es ist alles noch entspannt", sagte ein Sprecher in Potsdam am Dienstag auf Anfrage. Auch mit Blick auf das Abfeuern von Pyrotechnik seien am Silvestertag noch keine vermehrten Einsätze zu verzeichne

Mit Pyrotechnik auf Personen geschossen: Zwei Tatverdächtige An einer Straßenbahnhaltestelle in der Cottbuser Innenstadt haben am Montagabend Jugendliche Pyrotechnik auf andere Personen abgefeuert. Nach Zeugenbefragungen konnten ein 17- und ein 20-Jähriger als Tatverdächtige ermittelt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge

Wohnhaus in Cottbus brennt aus: Bewohner rettet sich Im Cottbuser Ortsteil Gallinchen ist ein Haus vollständig ausgebrannt. Der 76-jährige Bewohner konnte sich rechtzeitig aus dem Gebäude retten, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Der Mann wurde am Montag mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Angaben z