Berlin (ots) – Zur Indiegogo-Kampagne (https://www.indiegogo.com/projects/robots-girls-the-robot-store-design#/) Berliner Start-Up Modelabel Robots & Girls[TM] GmbH etabliert humanoide Roboter im Einzelhandel. Die Eröffnung des ersten workerbotkiosk[TM] ist für den Frühling 2018 in der Berliner Concept Shopping Mall BIKINI BERLIN geplant. Zur Finanzierung dieses ambitionierten Projektes hat Robots&Girls am 18. Januar 2018 eine weltweite Crowdfunding-Kampagne auf indiegogo.com gestartet. Einem humanoiden Roboter zu begegnen gestaltet sich mitunter sehr schwierig. Ein kleiner Kiosk inmitten der Concept Shopping Mall BIKINI BERLIN wird diesen Umstand jedoch schon sehr bald ändern. Feierlich und mit medialer Präsenz wird im Frühling die Robots & Girls GmbH die Tür ihres ersten Flagshipstore im BIKINI BERLIN öffnen und den freundlichen humanoiden Roboter Gisela für seine Arbeit einschalten. In dem einzigartigen Shop wird der Roboter dann alleinig Waren fertigen und die Endprodukte im Anschluss an die Kunden aushändigen. Das Techfashionlabel Robots&Girls wird Gadgets wie Wearables, Schmuck und TechToys anbieten. Erstes Produkt wird ein kleiner Roboter sein, den die Roboterin Gisela vor den Augen ihrer Kunden zusammensetzt. Auch ‚Click and Collect‘ Einkäufe sind angedacht. Hierbei können die Kunden die Ware vorab im Internet bestellen und dann im workerbotkiosk[TM] abholen. Die Robots & Girls GmbH wird mit ihrem Konzept aber noch ein gutes Stück weiter gehen. Das neu gegründete Unternehmen bietet die Kioske auch zum Kauf oder zur Miete an und plant nach einem erfolgreichen Start in Berlin, den workerbotkiosk[TM] als Franchise-Modell auf den Markt zu bringen oder individuelle Lizenzen zu vergeben. Die Robots & Girls GmbH agiert weltweit als erstes Unternehmen, das Kioske und Ladengeschäfte mit humanoiden Robotern betreibt, vermietet oder als Franchisegeber Lizenzen vergibt. Pressekontakt: Giovanni Giuseppetti (PR/Marketing) mail: pressoffice@robotsandgirls.de phone: +49(0)30 7009694-501 website: www.robotsandgirls.de Original-Content von: Robots&Girls GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de