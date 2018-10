Oak Brook, Illinois (ots/PRNewswire) – BWAY, MAUSER Group, National Container Group (NCG) und Industrial Container Services (ICS) sind erfreut, die Formierung von Mauser Packaging Solutions bekannt zu geben, welches diese vier führenden Firmen der Verpackungsbranche verschmilzt. Das neu formierte Mauser Packaging Solutions integriert die lange Geschichte und Innovation von BWAY und MAUSER Group mit dem weltweiten Ruf und den Aufarbeitungskapazitäten von NCG und ICS. Damit ist es das erste Unternehmen seiner Art, welches Kunden auf der ganzen Welt zuverlässig und nachhaltig Produkte und Dienstleistungen im gesamten Produktzyklus von Verpackungen anbietet. Das neue Motto des Unternehmens lautet „Redefining Sustainability“ (Nachhaltigkeit neu definieren) und ist Beleg des Engagements von Mauser Packaging Solutions, Kunden aller vier Firmen Kapazitäten in sämtlichen Phasen des Verpackungsprozesses zur Verfügung zu stellen. Zudem steht es für die neue Vision der Firma für die Zukunft. Von neuen Verpackungen aus Recyclingmaterialien über Aufarbeitung und erneute Nutzung bis zum Recycling stellt Mauser Packaging Solutions Firmen auf der ganzen Welt echte Nachhaltigkeit im passenden Maßstab zur Verfügung. „Uns wurde bei der Entwicklung unserer Wachstumsstrategie klar, dass Kunden nach einem globalen Partner Ausschau halten, der nachhaltige Verpackungslösungen anbietet und den Kreislauf vom Kauf bis zur erneuten Nutzung schließt“, sagt Ken Roessler, CEO von Mauser Packaging Solutions. „Firmen haben erstmalig einen einzelnen Partner, der weltweit ein vollständig umfassendes, führendes Portfolio der Branche von Produkten und Dienstleistungen höchster Qualität bereitstellt. Zudem ist unsere Belegschaft die beste der Branche: Engagiert, innovativ und zuverlässig bei der Lösung komplexer Anforderungen von Kunden und dem Aufbau langfristiger Beziehungen auf Grundlage unseres Service. Wir blicken mit größter Zuversicht in die Zukunft.“ Der globale Hauptsitz von Mauser Packaging Solutions befindet sich in Oak Brook (Illinois). Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter. Der konsolidierte Umsatz beträgt 4 Milliarden USD. Mauser Packaging Solutions ist Mitglied der Firmengruppe von Stone Canyon Industries LLC (www.stonecanyonllc.com). Stone Canyon Industries ist eine globale Industrieholding mit Sitz in Los Angeles (Kalifornien). Mauser Packaging Solutions ist im Internet auf der neuen Website der Firma unter mauserpackaging.com (http://mauserpackaging.com/) zu finden. Informationen zu Mauser Packaging Solutions Mauser Packaging Solutions ist weltweit führend bei Produkten und Dienstleistungen aller Phasen der Verpackung. Weltweit wird Firmen in Branchen von Lebensmitteln und Getränken über Kosmetik und Pharmazie bis zu Chemie, Petrochemie, Agrarchemie und Farben große und kleine Verpackung aus Metall, Kunststoff, Glasfaser und Hybridstoffen geboten. Mauser Packaging Solutions vereint das Beste der vier Firmen, aus denen das Unternehmen entstand: BWAY, MAUSER Group, NCG und ICS, und bietet seinen Kunden echte Nachhaltigkeit im passenden Maßstab. Besuchen Sie mauserpackaging.com. Pressekontakt: John Homan John.Homan@mauserpackaging.com (630)203-4114 Original-Content von: Mauser Packaging Solutions, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de