Alle Zahlen sind in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben. New York (ots/PRNewswire) – Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) (Frankfurt: 7LX) („Galaxy Digital“, „GDH Ltd.“ oder das „Unternehmen“) veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2019 („Q1 2019“ oder „das erste Quartal“) für Galaxy Digital Holdings LP („GDH LP“ oder die „Mitbeteiligungsgesellschaft“) und die GDH Ltd. Zudem wurden neue Unternehmensinformationen der Mitbeteiligungsgesellschaft bis zum Datum dieser Pressemitteilung herausgegeben. „Ich bin sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen im ersten Quartal und den Fortschritten, die wir weiterhin bei der intelligenten und disziplinierten Diversifizierung und dem weiteren Ausbau unseres Geschäfts machen. Insbesondere unser Portfolio an digitalen Vermögensgütern übertraf deutlich breitere Märkte. Wie wir bereits nach Ende des ersten Quartals bekannt gegeben haben, hat unser Principal Investments Team einen Teil unserer größten Position erfolgreich monetarisiert und damit für das Unternehmen eine erhebliche und flexible Liquidität für die nächste Zukunft generiert“, so Michael Novogratz , Gründer und CEO von Galaxy Digital. „Wir freuen uns über die Zukunftsperspektiven für den Sektor und konzentrieren uns weiterhin auf eine stärkere Institutionalisierung und das Wachstum im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte und der Blockchain-Technologie. Während sich die Landschaft weiterentwickelt, bin ich zuversichtlich, dass unsere Plattform gut positioniert bleibt, um sich bietende neue und einzigartige Möglichkeiten zu erkennen und entsprechende Investitionen zu tätigen.“ Unternehmenshighlights – Wie bereits am 18. April 2019 bekannt gegeben wurde, hat die Mitbeteiligungsgesellschaft ein Angebot für die Stammaktien von Block.one angenommen. Am 20. Mai 2019 wurde die Transaktion abgeschlossen, und die Mitbeteiligungsgesellschaft erhielt 71,2 Millionen Dollar für die ausgeschriebenen Aktien, was einen Großteil der Position des Unternehmens und eine Rendite von 123 % auf die realisierte Investition darstellt. – Im ersten Quartal 2019 hat das Principal Investments Team drei neue Investitionen und zwei Zusatzinvestitionen mit einem Investitionskapital in Höhe von 6,1 Mio. Dollar bzw. 1,0 Mio. Dollar getätigt. Diese Investitionen umfassten: o Drei neue Kapitalbeteiligungen, darunter in (i) Symbiont.io, Inc. (3,5 Millionen Dollar), ein Finanztechnologieunternehmen, das Blockchain-Lösungen für Unternehmen bereitstellt, (ii) Ciphertrace, Inc. (2,2 Millionen Dollar), ein Unternehmen, das Nachverfolgungs- und Sicherheitsfunktionen in den Bereichen der Kryptowährung und der Blockchain entwickelt, und (iii) Tagomi Holdings, Inc. (0,4 Millionen Dollar), die erste elektronische Live-Vermittlung, die als Agentur erstklassige Dienstleistungen für anspruchsvolle Investoren bietet, die in digitale Vermögenswerte investieren wollen. o Weitere 0,3 Millionen Dollar an berechtigten Darlehen, die von BlockFi Lending LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von BlockFi, Inc., gekauft wurden, einer digitalen, durch Vermögenswerte gesicherten Verbraucherkreditplattform, an der die Mitbeteiligungsgesellschaft auch eine Eigenkapitalbeteiligung hat. Darüber hinaus erwarb die Mitbeteiligungsgesellschaft eine zusätzliche Beteiligung von 5 % an Galaxy Lending SPV I LLC (der „SPV“) von BlockFi, Inc. (0,1 Mio. Dollar). Die SPV ist eine Zweckgesellschaft, die für den Kauf und die Aufbewahrung digitaler, durch Vermögensgüter gesicherter Darlehen von BlockFi Lending LLC geschaffen wurde, ein Unternehmen, das sich im Besitz einer Tochtergesellschaft der Mitbeteiligungsgesellschaft und von BlockFi, Inc befindet. Nach dem Erwerb dieser Beteiligung von 5 % besitzt die Mitbeteiligungsgesellschaft nun 95 % der SPV und BlockFi, Inc. besitzt 5 %. o Eine Zusatzinvestition in den Galaxy EOS VC Fund, LP, einen von Galaxy Digital Capital Management („GDCM“) verwalteten Fonds (2,4 Millionen USD). – Seit Jahresbeginn 2019 profitiert GDCM von der Verbesserung der Märkte für digitale Vermögenswerte, verzeichnet Zuflüsse zum Galaxy Benchmark Crypto Index Fund („GBCIF“) und macht bedeutende Fortschritte in Bezug auf zukünftige Verpflichtungen. Der GBCIF ist ein passiv verwalteter Indexfonds, der dem Bloomberg Galaxy Crypto Index („BGCI“) folgt, einem in Zusammenarbeit mit Bloomberg vermarkteten und verwalteten Fonds, der die Leistung des größten, liquidesten Teils des Markts für digitale Vermögenswerte verfolgt. Im ersten Quartal erbrachte BGCI eine Rendite von 7,6 %. Übers letzte Jahr hinweg erbrachte BGCI eine Rendite von 99,48 %.1 – Darüber hinaus hat der Galaxy EOS VC Fund, LP (der „EOS VC Fund“) im ersten Quartal 2019 Investitionen in Lucid Sight, Inc., Ciphertrace, Inc., und Digital Assets Data Inc. getätigt. Nach dem 31. März 2019 hat der EOS VC Fund zusätzliche Investitionen in Out There Labs, Inc., Azarus, Inc., FinCo Services, Inc.,und eine Zusatzinvestition in die AlphaPoint Corporation getätigt. – Galaxy Digital Trading („GDT“), das Handelsunternehmen der Mitbeteiligungsgesellschaft, beobachtete im ersten Quartal 2019 weiterhin ein beschleunigtes Vorgehen der Kontrahenten beim Engagement. Dieses Engagement wurde von Asien und den USA aus geleitet, wobei Europa in einem maßvollen Tempo voranschritt. o GDT entwickelt die quantitative Infrastruktur weiter, um eine verbesserte Liquiditäts- und Strategiediversifizierung auf der globalen Plattform zu ermöglichen. – Während des ersten Quartals 2019 hat das Advisory-Services-Geschäft neue Schlüsselpersonen eingestellt und erhebliche Fortschritte gemacht. Es verfügt über mehrere aktive Mandate für Kunden in den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie weitere strategische Fragestellungen. _________________________ 1 Daten zum Marktschluss vom 28. Mai 2019. Quelle: Bloomberg. Ausgewählte finanzielle Höhepunkte von GDH LP (Q1 2019) – Zum 31. März 2019 lag das digitale Vermögen inklusive digitaler Vermögenswerte, die als Sicherheiten verbucht wurden, bei 94,7 Millionen Dollar, was einen Anstieg von 69,8 Millionen Dollar zum 31. Dezember 2018 darstellt. Dieser Anstieg ist vor allem auf zusätzliche Käufe in dem Quartal zurückzuführen. – Die Investitionen stiegen zum 31. März 2019 von 179,4 Millionen Dollar auf 202,2 Millionen Dollar. Der Anstieg resultierte in erster Linie aus 16,9 Millionen Dollar unrealisierter Gewinne in dem Quartal und einem Kapital von 6,6 Millionen Dollar, das vom Principal Investments Team eingesetzt wurde. – Das gesamte Eigenkapital erhöhte sich im Quartal zum 31. März 2019 um 19,7 Millionen Dollar auf 325,4 Millionen Dollar, was vor allem auf ein Nettoergebnis von 12,9 Millionen Dollar zurückzuführen ist, und zudem um 10,3 Millionen Dollar aktienbasierte Vergütung, die aufgrund der buchhalterischen Behandlung von aktienbasierten Vergütungen keinen Nettoeffekt auf das Eigenkapital hat. – Zum 31. März 2019 verzeichnete die Mitbeteiligungsgesellschaft einen Nettobuchwert pro Einheit2in Höhe von etwa 1,51 CND (1,13 USD). – Für die drei Monate, die am 31. März 2019 endeten, betrug der Nettoertrag 12,9 Millionen Dollar, verglichen mit einem Nettoertrag von 134,0 Millionen Dollar für die drei Monate, die am 31. März 2018 endeten. Das Ergebnis des laufenden Quartals resultierte im Wesentlichen aus dem realisierten Gewinn aus den digitalen Vermögenswerten und dem nicht realisierten Gewinn aus Investitionen, der teilweise durch die operativen Aufwendungen des Quartals ausgeglichen wurde. Der Nettogesamtverlust für die drei Monate, die am 31. März 2018 endeten, resultierte in erster Linie aus einem nicht realisierten Verlust bei den digitalen Vermögensgütern und Investitionen und einem realisierten Verlust bei den digitalen Vermögensgütern. _________________________ 2 Der Nettobuchwert pro Einheit berechnet sich als das Kapital der Partner von GDH LP geteilt durch die Anzahl ausstehender Einheiten zum 31. März 2019. Finanzergebnisse von GDH LP für Q1 2019 31. März 31. Dezember 2019 2018 Vermögenswerte Aktuelle Vermögenswerte Bargeld $ 29.869.182 $ 66.488.012 Digitale Vermögenswerte 90.576.823 69.765.339 Investitionen 202.183.869 179.365.696 Forderungen aus 2.630.364 8.579.058 Geschäften mit digitalen Vermögenswerten Forderungen aus Darlehen 2.960.643 – für digitale Vermögenswerte Als Sicherheiten 5.885.362 – verbuchte Vermögenswerte Forderungen 1.336.281 1.238.694 Aktive 1.827.955 2.002.880 Rechnungsabgrenzungen und sonstige Vermögenswerte Darlehensforderungen 1.653.326 2.369.024 338.923.805 329.808.703 Darlehensforderungen 15.920.316 15.892.320 Sachanlagen 8.759.084 4.223.252 24.679.400 20.115.572 Gesamtvermögen $ 363.603.205 $ 349.924.275 Verbindlichkeiten Laufende Verbindlichkeiten Ohne Deckung verkaufte $ 19.053.551 $ 18.666.957 digitale Vermögenswerte Verbindlichkeiten und 6.810.258 14.558.914 Rückstellungen Verbindlichkeiten für 3.441.641 9.832.737 digitale Vermögensgeschäfte Verbindlichkeiten aus 2.960.643 – Darlehen für digitale Vermögenswerte Zahlbare Sicherheiten 1.172.015 – Verbindlichkeit aus 711.254 – Miet- oder Leasingverhältnis Schulden gegenüber – 1.177.498 nahestehenden Parteien 34.149.362 44.236.106 Verbindlichkeit aus 4.053.626 – Miet- oder Leasingverhältnis Verbindlichkeiten gesamt 38.202.988 44.236.106 Eigenkapital Partnerkapital 321.053.515 301.520.591 Minderheitsbeteiligungen 4.346.702 4.167.578 Eigenkapital gesamt 325.400.217 305.688.169 Verbindlichkeiten und $ 363.603.205 $ 349.924.275 Eigenkapital gesamt Drei Monate Drei Monate bis zum bis zum 31. März 31. März 2019 2018[3] Gewinn (Verlust) Beratungs- und $ 1.520.511 $ 29.911 Verwaltungsgebühren Realisierter Nettogewinn 17.471.124 (13.526.843) (Verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte Zinserträge 705.763 925 Sonstige Erträge 608.996 19.822 20.306.394 (13.476.185) Betriebliche Aufwendungen Eigenkapitalbasierter 10.321.503 – Ausgleich Ausgleich und 6.954.165 6.307.582 ausgleichsbezogen Honorare 2.605.326 1.774.900 Allgemeines und 2.521.290 1.472.623 Verwaltung Zinsen 688.326 658.754 Versicherung 426.850 735.000 Direktorenhonorare 50.000 – (23.567.460) (10.948.859) Nicht realisierter (664.530) (85.540.413) Nettoverlust im Hinblick auf digitale Vermögenswerte Nicht realisierter 16.902.771 (24.038.136) Nettogewinn (Verlust) aus Investitionen Nicht realisierter 91.072 – Fremdwährungsgewinn Realisierter (110.512) – Fremdwährungsverlust 16.218.801 (109.578.549) Einnahmen (Verlust) für $ 12.957.735 $ (134.003.593) den Zeitraum Einnahmen (Verlust) zugerechnet zu: Anteilsinhaber der 12.570.628 (134.003.593) Partnerschaft Minderheitsbeteiligungen 387.107 – $ 12.957.735 $ (134.003.593) Sonstiger Fehlbetrag Anpassung aufgrund von (92.934) – Fremdwährungsumrechnung Gesamteinnahmen $ 12.864.801 $ (134.003.593) (Verlust) für den Zeitraum Gesamteinnahmen (Verlust) zugerechnet zu: Anteilsinhaber der $ 12.477.694 $ (134.003.593) Partnerschaft Minderheitsbeteiligungen 387.107 – $ 12.864.801 $ (134.003.593) _________________________ 3 Bestimmte Salden aus dem vorherigen Zeitraum wurden zwecks Übereinstimmung mit der Präsentation des aktuellen Zeitraums angepasst. Es gab keine Änderungen an den Salden. Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für das Quartal mit Ende zum 31. März 2019 lauten wie folgt: Hauptbetrag Vermögenswert Beratung Konzern Handel Investitionen Management Dienstleistungen und Gesamtbeträge Sonstiges Gewinn (Verlust) Beratungs- und $ – $ – $ 1.317.386 $ 203.125 $ – $ 1.520.511 Verwaltungsgebühren Realisierter 1.821.249 15.649.875 – – – 17.471.124 Nettogewinn aus digitalen Vermögenswerten Zinserträge 65.314 610.627 – 16.524 13.298 705.763 Sonstige Erträge 612.714 (7.694) – 3.976 – 608.996 2.499.277 16.252.808 1.317.386 223.625 13.298 20.306.394 Betriebliche 4.733.601 2.888.993 6.146.240 3.392.232 6.406.394 23.567.460 Aufwendungen Nicht realisierter (329.352) (335.178) – – – (664.530) Nettoverlust aus digitalen Vermögenswerten Nicht realisierter – 16.902.771 – – – 16.902.771 Nettogewinn (Verlust) aus Investitionen Nicht realisierter 104.146 – – (13.074) – 91.072 Fremdwährungsgewinn (Verlust) Realisierter (110.512) – – – – (110.512) Fremdwährungsverlust (335.718) 16.567.593 – (13.074) – 16.218.801 Nettoeinnahmen $ (2.570.042) $ 29.931.408 $ (4.828.854) $ (3.181.681) $ (6.393.096) $ 12.957.735 (Verlust) Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für das Quartal mit Ende zum 31. März 2018 lauten wie folgt: Hauptbetrag Vermögenswert Beratung Konzern Handel Investitionen Management Dienstleistungen und Gesamtbeträge Sonstiges Gewinn (Verlust) Beratungs- und $ – $ – $ 19.444 $ 10.467 $ – $ 29.911 Verwaltungsgebühren Realisierter (8.942.905) (4.583.938) – – – (13.526.843) Nettoverlust aus digitalen Vermögenswerten Zinserträge – 925 – – – 925 Sonstige Erträge 5.162 14.660 – – – 19.822 (8.937.743) (4.568.353) 19.444 10.467 – (13.476.185) Betriebliche 2.888.682 1.527.666 1.033.355 459.113 5.040.043 10.948.859 Aufwendungen Nicht realisierter 12.383.401 (97.923.814) – – – (85.540.413) Nettogewinn (Verlust) aus digitalen Vermögenswerten Nicht realisierter – (24.038.136) – – – (24.038.136) Nettoverlust aus Investitionen 12.383.401 (121.961.950) – – – (109.578.549) Nettoeinnahmen $ 556.976 $ (128.057.969) $ (1.013.911) $ (448.646) $ (5.040.043) $ (134.003.593) (Verlust) Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP beliefen sich zum 31. März 2019 auf folgende Beträge: Hauptbetrag Vermögenswert Beratung Konzern Handel Investitionen Management Dienstleistungen und Gesamtbeträge Sonstiges Gesamtvermögen $ 40.754.604 $ 309.963.542 $ 849.690 $ 945.452 $ 11.089.917 $ 363.603.205 Verbindlichkeiten $ 7.439.559 $ 19.756.002 $ 702.128 $ 13.227 $ 10.292.072 $ 38.202.988 gesamt Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP beliefen sich zum 31. Dezember 2018 auf folgende Beträge: Hauptbetrag Vermögenswert Beratung Konzern Handel Investitionen Management Dienstleistungen und Gesamtbeträge Sonstiges Gesamtvermögen $ 65.520.661 $ 265.533.063 $ 2.427.877 $ 1.081.640 $ 15.361.034 $ 349.924.275 Verbindlichkeiten $ 9.946.848 $ 18.936.146 $ 105.946 $ 157.811 $ 15.089.355 $ 44.236.106 gesamt Ausweisung ausgewählter Informationen zur Vermögenslage Der beizulegende Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. März 2019 wie folgt: Hauptbetrag Vermögenswert Beratung Konzern Handel Investitionen Management Dienstleistungen und Gesamtbeträge Sonstiges Digitale Vermögenswerte: Kryptowährung $ 7.969.162 $ 82.607.661 $ – $ – $ – $ 90.576.823 Als Sicherheiten 339.064 3.728.180 – – – 4.067.244 verbuchte digitale Vermögenswerte Investitionen: Vor ICO – 2.844.204 – – – 2.844.204 Wandelanleihen – 1.250.000 – – – 1.250.000 Vorzugsaktien – 65.609.037 – – – 65.609.037 Stammaktien – 97.211.965 – – – 97.211.965 LP/LLC-Beteiligungen – 34.827.530 – – – 34.827.530 Garantien/Fondsanteile – 441.133 – – – 441.133 $ 8.308.226 $ 288.519.710 $ – $ – $ – $ 296.827.936 Der Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. Dezember 2018 wie folgt: Hauptbetrag Vermögenswert Beratung Konzern Handel Investitionen Management Dienstleistungen und Gesamtbeträge Sonstiges Digitale Vermögenswerte: Kryptowährung $ 20.920.345 $ 48.844.994 $ – $ – $ – $ 69.765.339 Investitionen: Vor ICO – 3.444.204 – – – 3.444.204 Wandelanleihen – 1.250.000 – – – 1.250.000 Vorzugsaktien – 59.586.719 – – – 59.586.719 Stammaktien – 80.483.775 – – – 80.483.775 LP/LLC-Beteiligungen – 33.248.472 – – – 33.248.472 Garantien/Fondsanteile – 1.352.526 – – – 1.352.526 $ 20.920.345 $ 228,210,690 $ – $ – $ – $ 249,131,035 Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit dem (i) Lagebericht und dem gekürzten Zwischenabschlussbericht von GDH LP für die drei Monate zum 31. März 2019 sowie dem (ii) Lagebericht des Konzerns und dem Zwischenabschlussbericht von GDH Ltd. für die drei Monate zum 31. März 2019 (zusammen die „Konzernabschlüsse“ und „Lageberichte“) gelesen werden, die bei SEDAR auf www.sedar.com eingereicht wurden. Über GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital) Der einzige wesentliche Vermögenswert der Galaxy Digital Holdings Ltd. ist eine Minderheitsbeteiligung an GDH LP. GDH LP ist eine diversifizierte, verschiedene Dienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. Das multidisziplinäre Team von GDH LP verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. Aktuell ist GDH LP in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments und Beratungsleistungen. Der CEO der GDH Ltd. und des Komplementärs von GDH LP ist Michael Novogratz. Die GDH LP hat ihren Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten von GDH LP finden Sie auf www.galaxydigital.io. Haftungsausschluss und weitere Informationen Die TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (Regulierungsdienstleister, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäußert. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, u. a. Aussagen zur Zukunft der Branche und unseren Ergebnissen, Geschäften oder Geschäftsaussichten, können zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen, die sich anhand der Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „planen“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „weiterhin“ oder „der Ansicht sein“ (bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicher Variationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der nachfolgend angeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, beinhalten unter anderem einen eventuellen Rückgang am digitalen Vermögensmarkt, Ausfälle oder Verzögerungen bei der Einführung von digitalen Vermögensgütern und dem Blockchain-Ökosystem von Institutionen, Verzögerungen oder Misslingen bei der Entwicklung einer Infrastruktur für das Handelsgeschäft oder für die Beratungsunternehmen oder beim Einbringen von Mandaten sowie die Risiken, die im Abschnitt „Risiken und Unsicherheiten“ und im Lagebericht der Unternehmensleitung für das Jahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2018 angesprochen werden. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen ist das Unternehmen von der Annahme ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des Unternehmens und des normalen Geschäftsverlaufs der Partnerschaft eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen bieten keinerlei Garantie für künftige Leistungen. Sie sollten sich demnach nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Informationen zur Identifizierung von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den von Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind nur zum Datum dieser Pressemitteilung oder dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben Datum aktuell. Investorenbeziehungen, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212.390.9216; Prosek, Mike Geller, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 212.279.3115 Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell

