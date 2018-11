New York (ots/PRNewswire) – Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) („Galaxy Digital“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Handelsbank, die sich mit einem umfassenden Serviceangebot auf digitale Vermögenswerte und die Blockchain-Technologie spezialisiert, gab heute mehrere strategische operative und organisatorische Veränderungen bekannt. „Die Branche für digitale Assets und Blockchain-Technologie entwickelt sich ständig weiter. Wir sind weiterhin optimistisch, was den Bereich insgesamt betrifft, sehen aber, dass wir unser Unternehmen neu positionieren müssen, um von der sich verändernden Landschaft zu profitieren“, erklärt Mike Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital. Die operativen und organisatorischen Veränderungen bei Galaxy Digital im Einzelnen: – Das Unternehmen passt sich den regulatorischen Rahmenbedingungen und den sich bietenden Chancen an und positioniert sein Geschäft neu, von der Fokussierung auf Beratung für kleinere ICOs und Blockchain-Consulting hin zu größeren institutionell ausgerichteten Kunden im Bereich, und wird aus diesem Grund sein Büro in Vancouver schließen und sein Team in New York verstärken. – Richard Tavoso zieht sich Ende dieses Jahres aus seiner derzeitigen Funktion als President von Galaxy Digital zurück, bleibt dem Unternehmen aber weiterhin als vertrauenswürdiger Berater und Mitglied des Direktoriums der Galaxy Digital Holdings GP LLC erhalten. Herr Tavoso war maßgeblich an der Gründung und Einführung von Galaxy Digital beteiligt, und das Unternehmen freut sich auf sein weiteres Engagement. – David Namdar, Co-Head of Trading, wird Galaxy Digital verlassen, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden. Peter Wisniewski, Co-Head of Trading, der von Anfang eine Schlüsselrolle im Handelsgeschäft der Firma innehatte, wird nahtlos die Verantwortung und Aufsicht über das Tagesgeschäft des Unternehmens im Trading-Bereich übernehmen. „Ich möchte Richard Tavoso und David Namdar für ihre Arbeit und Unterstützung bei der Gründung und dem Aufbau unseres Unternehmens danken“, sagt Novogratz. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Richard als Director bei Galaxy und mit David als wichtigem Mitglied der Crypto-Community“. Informationen zu Galaxy Digital Galaxy Digital ist eine diversifizierte Handelsbank mit einem umfassenden Serviceangebot, die sich auf digitale Vermögenswerte und die Blockchain-Technologie spezialisiert. Das Team von Galaxy Digital verfügt über extensive Erfahrung in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier eigenständige Geschäftsbereiche: Handel, Asset-Management, Principal Investment, und Beratung. CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen in Tokio, Hongkong, auf den Caymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey. Weiterführende Informationen zu Galaxy Digital finden Sie unter http://www.galaxydigital.io . Disclaimer Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen über die Pläne des Unternehmens für das Beratungsgeschäft, stellen zukunftsbezogene Aussagen dar. Solche Aussagen sind an Wörtern wie „möglicherweise“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „voraussehen“, „prognostizieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „fortsetzen“ oder „glauben“ (bzw. deren Negationen) und anderen Begriffen zu erkennen. Aufgrund bestimmter Risiken und Unsicherheiten (einschließlich der unten angegebenen) können sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsbezogenen Aussagen enthaltenen Informationen unterscheiden, und die Leser werden von daher darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsbezogenen Aussagen zu setzen. Zusätzliche Informationen zu Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den Einreichungen von Galaxy Digital bei der kanadischen Börsenaufsicht unter http://www.sedar.com zu finden. Diese Risiken umfassen auch die in der Benachrichtigung zur ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre und dem Rundschreiben der Geschäftsleitung vom 14. Mai 2018 enthaltenen Informationen. Die zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zu deren Veröffentlichungszeitpunkt, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren. Galaxy Digital, Fiona Choi, Head of Investor Relations & Corporate Communications, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel: +212-390-9194; Prosek, Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com , Tel: +212-279-3115 Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de