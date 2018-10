London (ots/PRNewswire) – /NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA BZW. VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENAGENTUREN/ Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) („Galaxy Digital“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Handelsbank mit einem umfassenden Serviceangebot, die sich auf digitale Vermögenswerte und die Blockchain-Technologie spezialisiert, gibt mit großer Freude bekannt, dass die Aktien des Unternehmens für den Handel an der Frankfurter Börse unter dem Börsenkürzel 7LX akzeptiert wurden (WKN: A2JRV8, ISIN: KYG370921069). Mit dieser neuen Notierung werden die Stammaktien von Galaxy Digital nun gleich auf zwei Börsen gehandelt, der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Börse, einer der weltweit größten Börsen in Bezug auf die Börsenkapitalisierung. Diese Börsennotierung ist ein wichtiger Bestandteil der Anstrengungen von Galaxy Digital, den Shareholder-Value zu steigern und das Unternehmen gleichzeitig zur Expansion in die europäischen Märkte zu positionieren. Damit soll auch das Unternehmens- und Markenbewusstsein verbessert werden, um den langfristigen strategischen Plan zu erfüllen, ein Unternehmen der Weltklasse aufzubauen. Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital, sagt dazu: „Unsere Notierung an der Frankfurter Börse ist eine direkte Reaktion auf das Interesse europäischer Investoren an unserem Unternehmen und deren zunehmende Nachfrage nach digitalen Ressourcen und mehr Blockchain-Technologie. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Kernbereiche zu skalieren und besondere und strategische Chancen zur weiteren Expansion unserer weltweiten Präsenz zu identifizieren.“ Informationen zu Galaxy Digital Galaxy Digital ist eine diversifizierte Handelsbank mit einem umfassenden Serviceangebot, die sich auf digitale Vermögenswerte und die Blockchain-Technologie spezialisiert. Galaxy Digitals multidisziplinäres Team verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt zurzeit vier eigenständige Geschäftsbereiche: Handel (Arbitrage, Makro, Marktpflege/OTC), Asset-Management (Management von externem Kapital in passiven und Ökosystem-Fonds), Principal Investment (Private Equity, Venture, Public Equity, ICO-Investments, Prä-ICO-Investments sowie liquide und illiquide Kryptowährungen) und Beratung (Kapitalmärkte, Fusionen und Übernahmen/Umstrukturierung sowie technische Beratungsdienste für Start-up- wie auch etablierte Unternehmen). Michael Novogratz ist der CEO und Gründer von Galaxy Digital. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen in Tokio, Hongkong, London, Vancouver, auf den Caymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey. Detaillierte Informationen zu Galaxy Digital finden Sie unter http://www.galaxydigital.io. Disclaimer Weder TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Bestimmungen von TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsbezogene Aussagen dar. Solche Aussagen sind an Wörtern wie „möglicherweise“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „voraussehen“, „prognostizieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „fortsetzen“ oder „glauben“ (bzw. deren Negationen) und anderen Begriffen zu erkennen. Aufgrund bestimmter Risiken und Unsicherheiten (einschließlich der unten angegebenen) können sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsbezogenen Aussagen enthaltenen Informationen unterscheiden. Verlassen Sie sich daher nicht auf solche zukunftsbezogenen Aussagen. Ausführliche Informationen zu den mit Galaxy Digital verbundenen Mutmaßungen, Risiken und Unsicherheiten sind in den Einreichungen von Galaxy Digital bei der kanadischen Börsenaufsicht unter http://www.sedar.com zu finden. Diese Risiken umfassen auch die in der Benachrichtigung zur jährlichen und besonderen Versammlung der Aktionäre und dem Rundschreiben der Geschäftsleitung vom 14. Mai 2018 enthaltenen Informationen. Die zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zu deren Veröffentlichungszeitpunkt, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren. Galaxy Digital, Fiona Choi, Head of Investor Relations and Corporate Communications, E-Mail: fiona.choi@galaxydigital.io, Tel.: 212-390-9194; Prosek (für Medienrecherchen seitens Galaxy Digital), Mike Geller, leitender Geschäftsführer, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 347-275-3577 Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell

