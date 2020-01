Unfall im Kreis Nordfriesland: Zwei Menschen schwer verletzt Bei der Kollision von einem Auto mit einem Motorrad sind am Sonntag in Wittbek (Kreis Nordfriesland) zwei Menschen schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand nicht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle am Sonntag sagte. Der Autofahrer hatte den Motorradfahrer offenbar an einer Kreuzung übers

Bundeswehr hält an Verlegung von Soldaten in den Irak fest Die Bundeswehr hält daran fest, trotz der angespannten Lage rund 60 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern in den Nordirak zu verlegen. Die Situation werden ständig überprüft, die Sicherheit der Soldaten habe oberste Priorität, sagte Oberstleutnant Simon Hofmann vom Einsatzführungskommando am Sonntag d

A1: Tanklaster kippt um – Autobahn für 15 Stunden gesperrt Ein lange Sperrung hat Autofahrer auf der A1 in Richtung Fehmarn am Wochenende aufgehalten. Wegen des klebrigen Inhalts eines umgekippten Lkws dauerte es Stunden bis die Strecke wieder freigegeben war. Wegen eines umgekippten Tanklasters ist die Autobahn 1 bei Lensahn in Schleswig-Holstein in Richtu

Bürgerumfrage zu neuem Baumblütenfest-Konzept beendet Rund 3700 Bürger haben sich in Werder (Kreis Potsdam-Mittelmark) an der Einwohnerbefragung zum neuen Konzept für das traditionsreiche Baumblütenfest beteiligt. Die Umfrage ging Sonntagnacht zu Ende. Stadtsprecher Henry Klix sagte, erste Ideen sollten bei der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag p

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Zwölf Menschen gerettet Die Freiwillige Feuerwehr hat am Sonntag zwölf Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Uetersen (Kreis Pinneberg) gerettet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Sonntagmorgen sei bereits dichter Rauch aus einem Fenster der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses gedrungen, t

"Stets mit Bayern verbunden": Ex-Papst Benedikt sehnt sich am Ende des Lebens nach Bayern Rom (dpa) - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (92) sieht seine Kräfte schwinden und sehnt sich nach seiner Heimat Bayern. "Ich bin ein alter Mann am Ende meines Lebens", sagte er bei einem Besuch des des Bayerischen Rundfunks und des Münchner Merkurs an seinem Rückzugsort im Vatikan. "Früher hatt'

Schleswig-Holstein: Daniel Günther will Jamaika-Bündnis über 2022 hinaus Kiel (dpa) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) setzt auf einen Bestand der Jamaika-Koalition über die Landtagswahl im Frühjahr 2022 hinaus. "Wenn ich jetzt die Chance hätte zu sagen, die nächste Landtagswahl geht so aus, dass wir Jamaika fortsetzen können, dann würde ich das

Weniger Arbeitsunfälle in Brandenburg: Aber mehr Todesfälle In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitsunfälle zurückgegangen. Im Jahr 2018 seien 25 577 meldepflichtige Unfälle gezählt worden, das seien 922 Unfälle weniger als im Jahr zuvor, teilte das Sozialministerium am Sonntag in Potsdam mit. Allerdings kamen mehr Menschen bei Arbeitsunfällen ums Leben: 19 w

Mehr Kennzeichenfahndung in Brandenburg zur Gefahrenabwehr Die Brandenburger Polizei erfasst zur Abwehr von Gefahren automatisch Kennzeichen vorbeifahrender Fahrzeuge - die Zahl solcher Fälle ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Im Jahr 2018 sei die anlassbezogene Kennzeichenfahndung der Polizei in 147 Fällen eingesetzt worden, wie aus dem neuen Bericht