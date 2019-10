Handball-Bundesliga - Siegesserie beendet: Hannover kassiert erste Niederlage Kassel (dpa) - Nun hat es auch den Spitzenreiter erwischt: Die Siegesserie der bisher ungeschlagenen TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga ist von der MT Melsungen gestoppt worden. Die Niedersachsen verloren bei den Nordhessen mit 25:31 (15:17), führen die Tabelle mit 14:2 Punkten aber we

SV Bergstedt gegen FTSV Altenwerder: Bergstedt beendet Negativserie Der FTSV Altenwerder steckte gegen den SV Bergstedt eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Bergstedt wurde der Favoritenrolle gerecht. Nils Burmann trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Gary Jan Hillen beförderte das Leder zum 2:0

VfL Pinneberg gegen Eintracht Lokstedt: Pinneberg verdirbt Lokstedt die Laune Der VfL Pinneberg spuckte der Eintracht Lokstedt in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 1:1-Remis ab. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Lokstedt erfüllte jedoch die Erwartungen nicht. Anmerkung: Dieser Text wurde nicht von einem Mensche

Nikola Tesla gegen Eimsbüttel TV: Eimsbüttel baut Serie aus Mit einem 5:1-Erfolg im Gepäck ging es für Eimsbüttel vom Auswärtsmatch bei Tesla in Richtung Heimat. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der ETV löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Mert Erdal schoss in der 25. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für den Gast.

Blau-Weiß 96 gegen SC Sternschanze: Sternschanze überrennt Schenefeld Blau-Weiß 96 blieb gegen den SC Sternschanze chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Niklas Schoettner machte in der 30. Minute das 1:0 von Sternschanze perfekt. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Nils Sörensen verantwortlich (33.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nan

HEBC gegen Halstenbek-Rellingen: Hamburg Eimsbüttel obenauf im Topspiel Mit dem HEBC und Halstenbek-Rellingen trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den Gast schien Hamburg Eimsbüttel aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Der HEBC ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen H-R einen klaren Erfolg. Anmerkung: Diese

Inter Eidelstedt gegen Niendorf TSV II: Eidelstedt zwingt Niendorf in die Knie Für die Zweitvertretung der Niendorf TSV endete das Auswärtsspiel gegen Inter Eidelstedt erfolglos. Die Heimmannschaft gewann 3:1. Mit breiter Brust war der NTSV zum Duell mit Eidelstedt angetreten – der Spielverlauf ließ bei Niendorf jedoch Ernüchterung zurück. Anmerkung: Dieser Text wurde nicht vo

Altona 93 gegen SC Weiche Flensburg 08: Altona verdirbt Flensburg die Laune Altona 93 spuckte dem SC Weiche Flensburg 08 in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 1:1-Remis ab. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Flensburg. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. 877 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Altona schlägt – bejubelten in der elft

FC St. Pauli II gegen KSV Holstein Kiel II: Pflichtaufgabe erfüllt Die Zweitvertretung von KSV Holstein Kiel trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Reserve der FC St. Pauli davon. Vollends überzeugen konnte Holstein Kiel II dabei jedoch nicht. Nach nur 29 Minuten verließ Niklas Hoffmann von St. Pauli das Feld, Moritz Christopher Wenzel Frahm kam in die Partie. Im