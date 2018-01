Detroit (ots/PRNewswire) – Geometric Results Inc. (GRI), ein Portfolio-Unternehmen von Bain Capital Private Equity und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MSX International (MSXI), freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass es zu einem Vertragsabschluss über den Kauf der de Poel-Unternehmensgruppe gekommen ist. De Poel ist der führende Managed Service Provider (MSP) im Vereinigten Königreich für den Einkauf von Leiharbeitskräften. Aktuell bedient de Poel mehr als 120 Kunden aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst. Es bietet anbieterneutrale MSP-Programme an, die von der eigenen, einzigartigen Technologie-Plattform unterstützt werden. Das erfahrene Managementteam des Unternehmens konzentriert sich darauf, Kunden zu helfen, die Vorteile beim Outsourcing wahrzunehmen. Gleichzeitig koordiniert es Woche für Woche die Zusammenarbeit mit mehr als 1.500 Arbeitsvermittlungsagenturen. Durch die Zusammenlegung mit de Poel ist GRI gut aufgestellt, um MSP-Dienste für ein noch größeres Spektrum an Branchen, wie der Automobilindustrie, der Technikbranche, der Öl- und Gasindustrie sowie dem Gesundheits- und dem Bildungswesen, zur Verfügung zu stellen. „Zusammen sind GRI und de Poel der weltweit größte unabhängige MSP-Anbieter. Das Engagement von de Poel, als ein anbieterneutraler MSP zu operieren, spiegelt das Serviceangebot von GRI wider“, sagte Art Knapp, Präsident von GRI. „Da keines der Unternehmen mit einer Leiharbeitsfirma verbunden ist, kann ein jedes individuell angepasste, strategische Lösungen für jeden einzelnen Kunden schaffen. Die Fusion von de Poel und GRI erschafft einen weltweit führenden Anbieter für erweiterte Lösungen mit Leiharbeitskräften, der über eine starke Präsenz in den USA und in Europa verfügt.“ „Die Zusammenarbeit mit einem anbieterneutralen, unabhängigen Partner stellt für unsere Kunden eine hoch effiziente Outsourcing-Strategie dar“, sagte Andrew Preston, Präsident von de Poel. „Das ist auch der Grund, warum sich so viele bekannte Namen im Vereinigten Königreich dafür entschieden haben, uns die Verwaltung ihrer nicht zur Stammbelegschaft gehörigen Arbeitskräfte zu überlassen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit mit GRI. Die Übernahme wird es uns erlauben, den Schritt hin zu einem noch größeren Spektrum an Dienstleistungen für unsere bestehenden wie für zukünftige Kunden noch schneller zu vollziehen.“ „Wir sind glücklich, die de Poel-Gruppe in unserer Unternehmensfamilie begrüßen zu dürfen. Für GRI werden die unmittelbaren Vorteile darin bestehen, dass es unsere geografische Präsenz vielfältiger werden lässt, dass wir uns auf mehr Industriezweige ausdehnen und unseren Kundenstamm erweitern können", sagte Charles Megaw, Operating Partner bei Bain Capital Private Equity. „Wenn die Übernahme Ende Januar 2018 abgeschlossen ist, wird die Akquisition von de Poel unsere erste nach dem Kauf von MSXI vor einem Jahr sein, womit wir unser Versprechen für ein organisches Wachstum und strategische Investitionen einlösen." Über MSX International MSXI (www.msxi.com) ist ein Unternehmen für die Auslagerung von Geschäftsprozessen, das Großunternehmen in mehr als 80 Ländern technikgestützte Dienstleistungen anbietet. Die tief greifenden Branchenkenntnisse von MSXI sorgen, zusammen mit einer modernen Datenanalyse und maßgeschneiderten Softwarelösungen, für eine bessere Leitungsfähigkeit des Händlernetzwerks der Automobilbranche, indem es den Umsatz steigert, Kosten reduziert und die Kundenzufriedenheit erhöht. Geometric Results Inc. (GRI), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MSXI, ist der weltweit größte unabhängige Anbieter von Managed Service (Managed Service Provider, MSP) mit einem Budget von 4 Milliarden US-Dollar für die Verwaltung von Leiharbeit und Kunden in mehr als 70 Ländern. Das Unternehmen behält im Hinblick auf die Bereitsteller von Personal und VMS-Technologie-Plattformen seine unabhängige Stellung. Lösungen von GRI bieten die Verwaltung sämtlicher Aktivitäten von Kunden rund um die erweiterten Mitarbeiterprogramme an. Dazu gehören Vertragsabschlüsse, Zulieferermanagement, Lohnabrechnungsdienste und moderne Analysen. Kunden können so eine verbesserte Effizienz, eine größere Transparenz und geringere Kosten realisieren. Über Bain Capital Private Equity Bain Capital Private Equity (www.baincapitalprivateequity.com) wurde 1984 gegründet und arbeitet seitdem eng mit Managementteams zusammen, um strategisch wichtige Ressourcen, auf denen größere Unternehmen aufbauen können und die sie auf dem Weg zum Erfolg unterstützen, zur Verfügung zu stellen. Das weltweite Team von Bain Capital Private Equity besteht aus rund 220 Investment-Experten und schafft Mehrwert für Unternehmen durch seine globale Plattform sowie umfassende Expertise in wichtigen, vertikal aufgestellten Branchen, wie dem Gesundheitswesen, Verbraucher/Einzelhandel, Finanz- und Geschäftsdienstleistungen, Industrie sowie den Branchen Technik, Medien und Telekommunikation. Bain Capital Private Equity verfügt über Büros in Boston, New York, London, München, Mumbai, Hongkong, Schanghai, Sydney und Tokio. Bis heute hat sich Bain Capital an mehr als 760 Primär- und Erweiterungsinvestitionen beteiligt. Zusätzlich investiert Bain Capital auch über den Bereich Private Equity hinaus in verschiedene Anlageklassen, darunter Kredite, Aktien und Risikokapital. Insgesamt wird durch Bain Capital ein Vermögen von rund 85 Milliarden US-Dollar verwaltet. Diese gemeinsame Plattform hilft den Unternehmen dabei, Chancen in strategischen Kernbereichen besser wahrzunehmen. Über de Poel Seit 2001 bietet de Poel (www.depoel.co.uk) anbieterneutrale Lösungen für die Vermittlung und Verwaltung von Zeitarbeitskräften im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft. Das Unternehmen hilft dabei, sich in der Gesetzeslage zurechtzufinden, es stellt sicher, dass Zeitarbeitskräfte entsprechend den Vorgaben zu jeder Arbeitsschicht gebucht werden, es sorgt für die größtmögliche Ausgewogenheit zwischen Zeitarbeitskräften und Stammbelegschaft und gewährleistet, dass Arbeitskräfte eine gemäß Marktbedingungen faire Bezahlung erhalten, womit de Poel auf eine den Markt verändernde Erfolgsgeschichte blicken kann. Durch die Implementierung von e-tips®, ihrer unternehmenseigenen, patentrechtlich geschützten Software-Lösung, versetzt de Poel einstellende Organisationen in die Lage, sich einen eigenen Pool an Zeitarbeitskräften aufzubauen, oder stellt die Beziehungen von Kunden mit Arbeitsvermittlungsagenturen auf eine völlig neue Grundlage. Die e-tips®-Technik, eine bewährte Technik, mit deren Hilfe bis heute über 2 Milliarden Arbeitsstunden durch Leiharbeiter vermittelt werden konnten, wird von einem engagierten Team für das Vertrags- und Leistungsmanagement (Contract & Performance Management) unterstützt. Damit soll gewährleistet werden, dass der bestmögliche Umgang mit Mitarbeitern, die nicht zur Stammbelegschaft gehören, erreicht wird. Original-Content von: Geometric Results, Inc., übermittelt durch news aktuell

