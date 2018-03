Schwetzingen (ots) – Auch wenn sie oft wenig beachtet werden, spielen die richtigen Anschlüsse beim Fenstereinbau eine zentrale Rolle. Denn am Übergang vom Fensterrahmen zu angrenzenden Bauteilen entscheidet sich, ob ein Fenster auf Dauer dicht hält und die Konstruktion vor Bauschäden geschützt bleibt. Der Wind- und Luftdichtungsspezialist MOLL pro clima zeigt auf der Fensterbau Frontale vom 20. bis zum 23. März in Nürnberg sein komplettes Sortiment für den sicheren Anschluss von Fenstern und Türen. Am pro clima Stand 204 in Halle 4A gibt es für jede Einbausituation und jede Materialkombination die passenden Anschlussprodukte: von Fugendichtungsfolien für innen und außen über Fugendichtungsbänder bis hin zu Lösungen für die Unterfensterbank. Sämtliche pro clima Fugendichtungsfolien wurden vom Institut für Fenstertechnik in Rosenheim geprüft und zertifiziert. CONTEGA IQ besitzt zusätzlich das RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Fugendichtungskomponenten und -Systeme. Darüber hinaus gilt im Rahmen der pro clima System-Gewährleistung eine deutlich über die gesetzlichen Ansprüche hinausgehende Gewährleistung für die Qualität sämtlicher Produkte. „Fugendichtungsfolien erleichtern Handwerkern und Planern die Arbeit, weil man sie sehr flexibel einsetzen kann“, erklärt Zimmerer und Bauingenieur Michael Förster, der die pro clima Anwendungstechnik leitet: „Sie eignen sich auch für raue Untergründe, lassen sich vor oder nach der Fenstermontage anbringen und vor allem können sie Bauteilbewegungen, wie sie an jedem Fenster auftreten, hervorragend aufnehmen. Dadurch funktioniert die Abdichtung besonders sicher.“ Für besondere Sicherheit vor allem im Holzbau sorgt auch die pro clima Lösung für die Unterfensterbank: mit EXTOSEAL ENCORS lässt sich problemlos eine zweite wasserführende Abdichtungsebene unterhalb der Fensterbank erstellen. So kann man einer typischen Schwachstelle – dem Gewerkeloch – vorbeugen, an der ansonsten oftmals Wasser in die Konstruktion eindringt und dann zu Bauschäden führt. Einen Überblick über die pro clima Produkte rund um die Fensterfuge gibt es am Messestand gleich zum Mitnehmen: im Planungshandbuch WISSEN, das in seiner aktuellen Ausgabe 2018/19 den Fensteranschlüssen ganz neu ein eigenes Kapitel widmet. Das zugehörige Know-how vermittelt das Praxisseminar „Fenster sicher anschließen“ der pro clima Wissenswerkstatt. Dort geht es nicht nur um Produkte und spannend vermittelte Theorie: Die Teilnehmer haben auch reichlich Gelegenheit zum Selber-Ausprobieren am 1:1-Modell. Und wenn dann noch immer Fragen offen bleiben, hilft das Team der Technik-Hotline mit umfassendem Wissenssupport zum Fenstereinbau kompetent weiter. Auch auf der Fensterbau Frontale beraten die Anwendungstechniker die Besucher des pro clima Messestands zu sicheren Fensteranschlüssen. Alle Infos zu Fenstersystemen: https://fensterbox.proclima.com/ Fotos zum kostenfreien Download: https://owncloud.moll-group.eu/index.php/s/gJKn140raLkAEa8 Diese Pressemitteilung im pro clima Blog: https://blog.proclima.com/de/2018/03/fensterbau-frontale-2018/ Pressekontakt: Heide Merkel & Cornelia Lässing heide.merkel@proclima.de cornelia.laessing@proclima.de 06202/2782-56 06202/5781436 Original-Content von: MOLL bauökologische Produkte GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de